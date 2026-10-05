Data do segundo turno das eleições 2026: saiba quando eleitores voltam às urnas para presidente e governadores

Com a definição dos resultados do primeiro turno das eleições de 2026, o Brasil se prepara para a etapa final que definirá o próximo presidente e governadores em estados específicos.

O processo eleitoral brasileiro avançou para a sua fase final. Com a necessidade de uma nova votação para cargos executivos onde nenhum candidato alcançou a maioria absoluta dos votos válidos, o calendário eleitoral já estabeleceu a data para o encerramento do pleito.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, os eleitores deverão retornar às seções eleitorais no dia 25 de outubro de 2026, que será um domingo, para realizar o voto no segundo turno das eleições.

Esta etapa é fundamental para a democracia, ocorrendo sempre que nenhum dos postulantes ao cargo atinge mais da metade dos votos válidos na primeira rodada. Abaixo, detalhamos os cenários confirmados para esta disputa decisiva.

Disputa pela Presidência da República

Na corrida pelo Palácio do Planalto, a disputa será protagonizada por Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O cenário foi consolidado após a apuração oficial dos votos do primeiro turno.

De acordo com os dados apresentados, Flávio Bolsonaro terminou a apuração em primeiro lugar, alcançando 47,03% dos votos válidos, o que representa 56.103.033 votos. Lula obteve 45,16%, totalizando 53.870.724 votos.

Eleições para Governador em segundo turno

Além da eleição presidencial, o pleito de 25 de outubro definirá o comando de seis estados e do Distrito Federal. A disputa segue acirrada em diferentes regiões do país, conforme os resultados apurados.

No Acre, a disputa será entre Mailza Assis (PP) e Alan Rick (Republicanos). No Amazonas, os candidatos são Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL). Já no Distrito Federal, a votação será entre Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT).

No Espírito Santo, Lorenzo Pazolini (Republicanos), que obteve 49,65% dos votos, enfrenta Ricardo Ferraço (MDB), que teve 34,06%. O Rio de Janeiro terá Douglas Ruas (PL) contra Eduardo Paes (PSD). No Rio Grande do Norte, a disputa ocorre entre Allyson (União) e Cadu de Lula (PT), enquanto no Tocantins, as candidatas são Professora Dorinha (União) e Vicentinho Júnior (PSDB).

Perguntas Frequentes sobre o Segundo Turno

Qual a data oficial do segundo turno?

O segundo turno das eleições de 2026 será realizado no dia 25 de outubro de 2026, um domingo.

Quem disputa a presidência no segundo turno?

A disputa será entre Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Por que haverá segundo turno para presidente?

A eleição presidencial é decidida em segundo turno quando nenhum candidato obtém mais da metade dos votos válidos no primeiro turno.

Em quais estados haverá segundo turno para governador?

Haverá segundo turno no Acre, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Tocantins.

Qual foi a porcentagem de votos dos candidatos à presidência?

Flávio Bolsonaro obteve 47,03% dos votos válidos e Lula alcançou 45,16%.