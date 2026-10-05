Conheça os 54 senadores eleitos neste Domingos: veja a lista completa dos nomes que assumem o cargo no Legislativo brasileiro

A eleição deste Domingos consolidou a escolha de 54 novos senadores que representarão os estados brasileiros e o Distrito Federal no Congresso Nacional nos próximos anos.

O processo eleitoral, que mobilizou eleitores em todo o país, resultou na definição dos parlamentares que ocuparão as cadeiras disponíveis no Senado Federal. A apuração confirmou a eleição de nomes que já possuem trajetória política, além de novas lideranças que chegam para compor o Legislativo.

As informações foram divulgadas pela Agência Senado, que oficializou a lista dos vitoriosos em cada unidade da federação. A composição reflete o resultado das urnas e o desenho das forças políticas que atuarão na Casa a partir do início do próximo mandato.

Abaixo, apresentamos os nomes dos 54 senadores eleitos, organizados por estado, conforme os dados oficiais fornecidos pela Agência Senado após o encerramento da votação neste Domingos.

Lista de senadores eleitos por estado

No Acre, foram eleitos Marcio Bittar (PL) e Mara Rocha (Republicanos). Em Alagoas, os eleitos foram Arthur Lira (PP) e Marina JHC (PSDB). No Amapá, o pleito definiu Rayssa Furlan (Podemos) e Lucas Barreto (PSD). Já no Amazonas, a escolha recaiu sobre Eduardo Braga (MDB) e Plínio Valério (PSDB).

Na Bahia, os eleitos foram Rui Costa (PT) e Jaques Wagner (PT). No Ceará, Cid Gomes (PSB) e Luizianne Lins (Rede) garantiram a vaga. No Distrito Federal, foram eleitas Michelle Bolsonaro (PL) e Bia Kicis (PL). No Espírito Santo, o resultado apontou Renato Casagnade (PSB) e Evair de Melo (Republicanos).

Em Goiás, os nomes são Gustavo Gayer (PL) e Gracinha Caiado (União). No Maranhão, André Fufuca (PP) e Lahesio Bonfim (Novo). Em Mato Grosso, Mauro Mendes (União) e Zé Medeiros (PL). No Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PL) e Capitão Contar (PL).

Representantes regionais e composição partidária

Em Minas Gerais, foram eleitos Domingos Sávio (PL) e Marília Campos (PT). No Pará, Helder Barbalho (MDB) e Chicão (União). Na Paraíba, João Azevêdo (PSB) e Veneziano Vital do Rêgo (MDB). No Paraná, Filipe Barros (PL) e Deltan Dallagnol (Novo).

Em Pernambuco, Humberto Costa (PT) e Marília Arraes (PDT). No Piauí, Marcelo Castro (MDB) e Júlio César (PSD). No Rio de Janeiro, Carlos Portinho (PL) e Carlos Jordy (PL). No Rio Grande do Norte, Styvenson Valentim (Podemos) e Samanda de Lula (PT).

No Rio Grande do Sul, foram eleitos Sanderson (PL) e Marcel Van Hattem (Novo). Em Rondônia, Dr. Fernando Máximo (PL) e Bruno Scheid (PL). Em Roraima, Nicoletti (PL) e Teresa Surita (MDB). Em Santa Catarina, Carol de Toni (PL) e Carlos Bolsonaro (PL).

Em São Paulo, os eleitos foram Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL). Em Sergipe, Rogério Carvalho (PT) e Alessandro Vieira (MDB). Por fim, no Tocantins, foram escolhidos Eduardo Gomes (PL) e Alexandre Guimarães (MDB).

Perguntas Frequentes (FAQ)

Quantos senadores foram eleitos neste Domingos?Foram eleitos ao todo 54 senadores, distribuídos pelos estados e pelo Distrito Federal, conforme dados da Agência Senado.

Onde posso conferir a lista oficial dos eleitos?

A lista completa e oficial foi divulgada pela Agência Senado após o encerramento da apuração no dia 4 de outubro de 2026.

Quais partidos tiveram maior representação nesta lista?

A lista inclui diversos partidos, com destaque para nomes do PL, MDB, PT, PSB, PP, União, Novo, PSDB, PDT, PSD, Podemos, Republicanos e Rede.

Quando os novos senadores assumem o cargo?Os parlamentares eleitos neste Domingos assumem suas funções legislativas no início do próximo mandato, conforme o calendário institucional do Congresso Nacional.

A lista de senadores eleitos é definitiva?Sim, a lista reflete os resultados das urnas apurados e divulgados pela Agência Senado no Domingos, 4 de outubro de 2026.