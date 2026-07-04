data, horário e onde assistir à estreia

A FURIA já conhece seu primeiro desafio na Fase de Grupos do MSI 2026. Representante do Brasil no principal torneio internacional de meio de temporada de League of Legends, a equipe enfrenta a LYON na sexta-feira (4), à 0h (horário de Brasília).

Continua após a publicidade

O confronto foi definido após o encerramento da Fase de Entrada (Play-In) do campeonato e marca o início da caminhada brasileira na disputa pelo título e por uma vaga privilegiada rumo ao Mundial de League of Legends.

Primeira rodada da Fase de Grupos

Imagem: Riot Games/ Divulgação

A etapa principal do MSI começa na sexta-feira (3) com dois confrontos de peso. A Hanwha Life abre a rodada diante da Team Secret Whales, seguida pelo duelo entre G2 Esports e Top Esports.

Já no sábado (4), além da estreia da FURIA, a Bilibili Gaming encara a T1 em um dos confrontos mais aguardados da primeira rodada.

Confira o calendário:

3 de julho – 0h: Hanwha Life x Team Secret Whales

Hanwha Life x Team Secret Whales 3 de julho – 5h: G2 Esports x Top Esports

G2 Esports x Top Esports 4 de julho – 0h: LYON x FURIA

4 de julho – 5h: Bilibili Gaming x T1

Formato garante segunda chance

Assim como nas edições anteriores, o MSI 2026 utiliza um formato de eliminação dupla na Fase de Grupos. Isso significa que as equipes derrotadas na primeira rodada ainda permanecem vivas na competição e disputam a chave inferior em busca de uma recuperação.

A equipe brasileira tenta repetir boas campanhas internacionais e buscar uma classificação inédita para as fases decisivas do torneio.

Onde assistir ao MSI 2026

As partidas do MSI 2026 são transmitidas pelos canais oficiais da Riot Games na Twitch e no YouTube, além das tradicionais costreams autorizadas de criadores de conteúdo e veículos especializados.

Veja mais

Rachele Victoria Rachele Victoria é formada em Letras, MBA em Inovação e atua há 10 anos com comunicação e conteúdo gamer. Ver todos os artigos →





Amazon Prime também é feito para jogadores!

Todo mês, obtenha itens exclusivos, jogos grátis,

uma assinatura gratuita na Twitch.tv e muito mais

com sua assinatura Prime.

Clique aqui para um teste gratuito de 30 dias.