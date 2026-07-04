data, horário e onde assistir à estreia

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A FURIA já conhece seu primeiro desafio na Fase de Grupos do MSI 2026. Representante do Brasil no principal torneio internacional de meio de temporada de League of Legends, a equipe enfrenta a LYON na sexta-feira (4), à 0h (horário de Brasília).
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O confronto foi definido após o encerramento da Fase de Entrada (Play-In) do campeonato e marca o início da caminhada brasileira na disputa pelo título e por uma vaga privilegiada rumo ao Mundial de League of Legends.
A etapa principal do MSI começa na sexta-feira (3) com dois confrontos de peso. A Hanwha Life abre a rodada diante da Team Secret Whales, seguida pelo duelo entre G2 Esports e Top Esports.
Já no sábado (4), além da estreia da FURIA, a Bilibili Gaming encara a T1 em um dos confrontos mais aguardados da primeira rodada.
Confira o calendário:
Assim como nas edições anteriores, o MSI 2026 utiliza um formato de eliminação dupla na Fase de Grupos. Isso significa que as equipes derrotadas na primeira rodada ainda permanecem vivas na competição e disputam a chave inferior em busca de uma recuperação.
A equipe brasileira tenta repetir boas campanhas internacionais e buscar uma classificação inédita para as fases decisivas do torneio.
As partidas do MSI 2026 são transmitidas pelos canais oficiais da Riot Games na Twitch e no YouTube, além das tradicionais costreams autorizadas de criadores de conteúdo e veículos especializados.
Rachele Victoria
Rachele Victoria é formada em Letras, MBA em Inovação e atua há 10 anos com comunicação e conteúdo gamer.
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