Elmano de Freitas tem 50% dos votos válidos no Ceará, Ciro tem 47%

Pesquisa Datafolha Ceará 2026, divulgada em 3 de outubro, aponta Elmano com 50% dos votos válidos e Ciro com 47%; margem de erro de 2 pontos.

Pesquisa Datafolha divulgada neste sábado (3) e reproduzida pelo CGN a partir de dados da Agência Estado mostra que Elmano de Freitas (PT) alcança 50% dos votos válidos na disputa ao governo do Ceará, enquanto Ciro Gomes (PSDB) aparece com 47%.

Nos votos totais, o petista registra 46% e o peessedebista 44%. A sondagem também aponta 1% para Delegado Huggo (Missão), 1% para Vera Lúcia (Novo) e 1% para Zé Batista (PSTU).

Resultados por candidato

Elmano de Freitas (PT): 50% dos votos válidos

Ciro Gomes (PSDB): 47% dos votos válidos

Delegado Huggo (Missão): 1%

Vera Lúcia (Novo): 1%

Zé Batista (PSTU): 1%

Comparação com a rodada anterior

De acordo com a mesma série de levantamentos do Datafolha citada pelo CGN, Elmano cresceu 2 pontos percentuais em relação à pesquisa anterior no Estado, enquanto Ciro registrou recuo de 2 pontos.

Metodologia e registro

A pesquisa foi realizada pelo Datafolha com 1.560 eleitores do Ceará entre os dias 2 e 3 de outubro de 2026. A margem de erro informada é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O registro no Tribunal Superior Eleitoral é CE-09234/2026. A sondagem foi contratada pelo jornal O Povo.