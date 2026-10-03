Realizado em Brasília na véspera do primeiro turno de 2026, teste confirmou autenticidade dos sistemas e emissão da zerézima, segundo a Agência Brasil.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) realizou neste sábado, 3 de outubro de 2026, um teste final que confirmou a integridade e a autenticidade dos sistemas eleitorais usados na votação, informou a Agência Brasil.

Na cerimônia realizada na sede da corte em Brasília foi também emitida a chamada zerézima, Procedimentos que comprova que não há votos registrados para nenhum candidato antes do início da votação.

Verificação dos sistemas

Segundo a Agência Brasil, as verificações tinham como objetivo confirmar que os programas usados para receber e totalizar votos são os mesmos que foram assinados digitalmente e lacrados pela Justiça Eleitoral.

O que é a zerézima

A zerézima é o Procedimentos que garante transparência e segurança dos processos de votação ao demonstrar que, antes do início da votação, não existe nenhum registro de voto na urna.

Procedimentos nas seções eleitorais

Procedimentos semelhantes são realizados nas seções eleitorais antes da abertura da votação, quando é emitido um relatório que atesta que a urna eletrônica está apta a receber votos e não possui registros anteriores, de acordo com a Agência Brasil.