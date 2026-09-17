De 120 kg à superação: como a Corrida Integração transformou a vida de Rose através de novos hábitos

A trajetória de superação de Rose, que pesava 120 kg, reflete o impacto positivo da mudança de hábitos e da prática regular de exercícios físicos na busca por saúde.

Rose é um exemplo dessa mudança, tendo encontrado na corrida a sua maior fonte de motivação.

Dividindo sua rotina entre a musculação e as voltas na Lagoa do Taquaral, ela hoje celebra a conquista de novos hábitos. Conforme informação divulgada pelo ge, a corredora viu no esporte não apenas o emagrecimento, mas uma forma de encontrar alegria e bem-estar em seu cotidiano.

O ponto de virada: um presente inesperado

O passado de Rose foi marcado por dores e incertezas quando a balança atingiu a marca de 120 quilos. A mudança de mentalidade aconteceu de forma inusitada no dia de seu aniversário, ao receber uma bermuda número 52 de uma amiga de longa data.

Ao vestir a peça e notar que ela servia perfeitamente, Rose percebeu que precisava de ajuda. Com o incentivo fundamental de seus dois filhos, que já possuíam um estilo de vida saudável, ela iniciou sua jornada de reabilitação física, buscando o apoio necessário para transformar sua realidade.

Da caminhada à estreia na Corrida Integração

A transição de Rose foi gradual e consistente. Ela começou com caminhadas, evoluiu para trotes e, com o tempo, alcançou a intensidade da corrida. Hoje, ela se prepara para um momento muito esperado: a sua estreia em Corrida de rua na 41ª edição da Corrida Integração.

Embora já esteja habituada a percorrer distâncias de até 10 km durante seus treinos diários no Taquaral, a atleta optou por se inscrever na modalidade de 5 km. O objetivo é garantir uma experiência positiva e prazerosa em sua primeira participação oficial no evento.

Dicas de quem venceu a própria batalha

Para aqueles que ainda hesitam em começar a praticar atividades físicas, Rose deixa um recado motivador baseado em sua própria trajetória.

A 41ª Corrida Integração ocorrerá em dois dias. No sábado, dia 26, serão realizadas a caminhada e a corrida de 5 km, além da Corrida Kids. Já no domingo, dia 27, os atletas enfrentarão os percursos de 10 km e 21 km, reunindo cerca de 10 mil participantes.

Perguntas Frequentes (FAQ)

Qual era o peso máximo atingido por Rose antes da mudança?

Rose chegou a pesar 120 quilos em seu momento mais crítico antes de iniciar sua jornada de mudança de hábitos.

Qual foi o fator decisivo para a virada de chave?

O gatilho foi o recebimento de uma bermuda número 52 de uma amiga, que serviu perfeitamente, fazendo com que Rose encarasse a realidade sobre seu peso e buscasse ajuda.

Qual modalidade Rose escolheu para sua estreia na Integração?

Ela optou pela prova de 5 km, mesmo já sendo capaz de correr até 10 km nos treinos, para garantir uma estreia tranquila e bem-sucedida.

Como é a rotina de exercícios de Rose?Sua rotina inclui a prática de musculação e Corrida regulares, especialmente na Lagoa do Taquaral, que se tornaram fontes constantes de motivação.

Quando ocorre a 41ª Corrida Integração?

O evento acontece nos dias 26 e 27 de setembro, com diferentes modalidades distribuídas entre o sábado e o domingo.