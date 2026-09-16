Mudança no SailGP: Martine Grael deixa comando do barco brasileiro e Kahena Kunze retorna ao time para reta final da temporada

A equipe brasileira no SailGP passa por uma reformulação significativa para as três etapas finais da sexta temporada do circuito profissional de vela.

O time do Brasil anunciou mudanças importantes em sua formação técnica. A bicampeã olímpica Martine Grael deixa o comando do barco F50, abrindo espaço para o piloto britânico Paul Goodison assumir a função de liderança da equipe nas próximas competições.

Ao mesmo tempo, o time celebra o retorno de Kahena Kunze, parceira de longa data de Martine e também bicampeã olímpica. Kahena, que já acumulou passagens por equipes de outros países no circuito, volta agora como estrategista do barco brasileiro.

Conforme informação divulgada pelo ge, a nova composição da equipe fará sua estreia oficial na próxima etapa do campeonato, que será realizada em Genebra, nos dias 19 e 20 de setembro.

Histórico e transição de Martine Grael

Martine Grael marcou seu nome na história do SailGP ao se tornar a primeira mulher a assumir o leme de um catamarã F50. A atleta deixa o posto de driver após um período de intenso aprendizado e desenvolvimento tecnológico, passando o bastão para Goodison, que assume a responsabilidade de pilotar a embarcação brasileira nesta fase decisiva.

O retorno de Kahena Kunze ao time

Kahena Kunze traz uma bagagem valiosa para a equipe. Após competir como estrategista pelo time dinamarquês, a velejadora reforça o Brasil com conhecimentos adquiridos em diferentes frentes do esporte. Kahena declarou que seu foco atual é a adaptação rápida à nova formação para contribuir com o grupo nas três últimas etapas da temporada.

Nova configuração da equipe brasileira

Além da mudança na pilotagem e na estratégia, o time conta com outros nomes importantes para o desempenho nas águas. A tripulação inclui Pietro Sibello como Wing Trimmer, Rasmus Køstner na função de Flight Controller, além de Mateus Isaac, Marco Grael e Breno Kneipp, que compõem o grupo responsável pelos Grinders.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Quem assume o comando do barco brasileiro no SailGP? O piloto britânico Paul Goodison assume o lugar de Martine Grael como driver da equipe.

2. Kahena Kunze faz parte da nova formação? Sim, a bicampeã olímpica retorna ao time brasileiro para atuar como estrategista nas três etapas finais da temporada.

3. Quando a nova equipe estreia? A estreia da nova formação acontece na etapa de Genebra, marcada para os dias 19 e 20 de setembro.

4. Por que Martine Grael está deixando o posto? A mudança faz parte de uma reestruturação da equipe para as três últimas etapas da sexta temporada do circuito.

5. Onde Kahena Kunze competia antes de voltar ao Brasil? Antes de retornar ao time brasileiro, Kahena competia como estrategista na equipe da Dinamarca.