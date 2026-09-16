Crise na Série B: Botafogo-SP amarga a segunda pior campanha do returno e entra em alerta máximo contra o rebaixamento

O Botafogo-SP enfrenta um momento crítico na Série B do Campeonato Brasileiro, ocupando atualmente a segunda pior campanha de todo o segundo turno da competição.

A situação do clube de Ribeirão Preto se agravou nas últimas rodadas, colocando a equipe em uma posição delicada na tabela de classificação. O desempenho recente tem gerado preocupação entre os torcedores e a comissão técnica.

Conforme informação divulgada pelo ge, o retrospecto do Botafogo-SP no returno só não é pior do que o da Ponte Preta, que atravessa uma grave crise financeira e administrativa, estando praticamente rebaixada.

Nas nove rodadas disputadas até o momento nesta segunda metade do campeonato, o Botafogo somou apenas sete pontos. O desempenho contabiliza apenas duas vitórias, um empate e seis derrotas, sendo que cinco desses reveses ocorreram de forma consecutiva.

Queda na tabela e risco de rebaixamento

Ao final do primeiro turno, o cenário era bem mais otimista. O clube ocupava a 14ª colocação, com 24 pontos, e ainda nutria esperanças de brigar por uma vaga no G-6 para disputar o playoff de acesso à Série A.

Atualmente, o time figura na 16ª posição, somando 31 pontos. A distância para a zona de rebaixamento é de apenas um ponto, o que torna os próximos confrontos decisivos para a permanência na segunda divisão nacional.

Estatísticas e projeções do Gato Mestre

Dados do Gato Mestre, equipe de estatísticas do ge, mostram uma mudança drástica nas probabilidades. Após a vitória contra o São Bernardo, o Botafogo tinha apenas 2,8% de chances de queda e 14,7% de chances de chegar aos playoffs.

Contudo, após a sequência negativa, que incluiu derrotas para Atlético-GO, Cuiabá, Náutico, Novorizontino e Goiás, as probabilidades foram recalculadas.

Metodologia de cálculo das probabilidades

As projeções são realizadas em parceria com o economista Bruno Imaizumi. O modelo utiliza o método de Monte Carlo e a distribuição de Poisson Bivariada para simular 10 mil cenários possíveis para cada partida restante.

O algoritmo leva em conta o desempenho de ataque e defesa dos times, tanto em casa quanto fora, adaptando as probabilidades a cada rodada. Dessa forma, os números refletem fielmente a realidade atual da tabela e a fase das equipes.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Qual é a situação atual do Botafogo-SP na Série B? O time ocupa a 16ª posição, com 31 pontos, estando apenas uma posição e um ponto acima da zona de rebaixamento.

2. Quantas derrotas seguidas o time acumula? O Botafogo-SP vem de uma sequência de cinco derrotas consecutivas na competição.

3. Qual é a probabilidade de rebaixamento para a Série C? Segundo as projeções do Gato Mestre, a chance de queda é de 37,3%.

4. Como o Botafogo-SP se comparava ao G-6 no primeiro turno? O time terminou o primeiro turno em 14º lugar e tinha chances de encostar nos líderes, mas perdeu fôlego no returno.

5. Como são calculadas as chances de rebaixamento? As chances são calculadas via simulações de Monte Carlo, baseadas em 10 mil testes por partida, considerando desempenho ofensivo e defensivo das equipes.