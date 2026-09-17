Fiji declara emergência nacional após disparada alarmante de casos de HIV no arquipélago

Fiji enfrenta grave crise de saúde pública com declaração de emergência nacional para conter o avanço do HIV entre a sua população

O Ministério da Saúde de Fiji declarou oficialmente uma emergência nacional em decorrência do aumento expressivo de casos de HIV registrados no arquipélago. A medida busca mobilizar recursos para frear a disseminação do vírus que tem atingido uma parcela significativa dos habitantes locais.

De acordo com informações divulgadas pela Agência Brasil, os dados mais recentes da pasta apontam que, atualmente, uma em cada 60 pessoas que vivem na região possui a infecção. O cenário é considerado preocupante pelas autoridades de saúde, que observam uma curva de contágio acelerada nos últimos anos.

Para se ter uma ideia da gravidade da situação, há apenas cinco anos a proporção era de uma pessoa soropositiva a cada 167 habitantes. A rápida transição desses números fundamenta a urgência das ações implementadas pelo governo para proteger a população.

O avanço dos diagnósticos no país

Segundo o Ministério da Saúde, ao longo de 2025, foram contabilizadas 2.106 novas infecções por HIV no país.

Este número representa um salto de 16 vezes em comparação aos registros de 2019. O aumento expressivo na detecção do vírus é um dos pilares que sustenta a declaração de emergência nacional, forçando o sistema de saúde a reavaliar suas estratégias de combate à epidemia.

Impacto na saúde materna e infantil

Um dos pontos de maior atenção no relatório oficial trata das gestantes. Atualmente, duas em cada 100 mulheres grávidas em Fiji vivem com HIV. O risco de transmissão vertical, que ocorre da mãe para o filho, tem gerado consequências graves para a saúde pública local.

Em 2025, pelo menos 59 bebês nasceram com o vírus. Deste total, 18 crianças faleceram antes de completar o primeiro ano de vida, evidenciando o desafio enfrentado pelas equipes médicas em garantir o tratamento adequado durante o pré-natal e o parto.

Medidas de enfrentamento e prevenção

Para reverter esse quadro, o governo informou que ampliou o acesso gratuito a testes de detecção do HIV. A estratégia também inclui a distribuição de medicamentos de prevenção para pessoas em situação de risco, conhecidos como profilaxia.

Além disso, o Ministério da Saúde reforçou o fornecimento de tratamento para quem testa positivo e a distribuição de agulhas para usuários de drogas injetáveis. O objetivo central é reduzir as chances de transmissão e garantir assistência contínua aos pacientes.

Perguntas Frequentes

Por que Fiji declarou emergência nacional?

A medida foi tomada devido ao aumento drástico de casos de HIV, que hoje atingem uma a cada 60 pessoas no arquipélago.

Qual foi a comparação entre 2019 e 2025?

Em 2025, foram registrados 2.106 novos diagnósticos, um número 16 vezes maior do que o registrado em 2019.

Como o HIV tem afetado gestantes em Fiji?

Duas em cada 100 gestantes vivem com HIV, e ao menos 59 bebês nasceram com o vírus em 2025, resultando em 18 óbitos infantis no primeiro ano de vida.

Quais ações o governo está tomando?

O país ampliou o acesso a testes gratuitos, medicamentos de prevenção, tratamento para soropositivos e insumos como agulhas para usuários de drogas injetáveis.

Qual a proporção de soropositivos há cinco anos?

Há cinco anos, a proporção era de uma pessoa soropositiva a cada 167 habitantes, indicando uma evolução rápida da infecção na população.