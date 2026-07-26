De mobilete, menino de 11 anos fica ferido após colisão com motociclista

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Por Fábio Wronski
Atualizado em
Um garoto de 11 anos foi socorrido no fim da manhã deste domingo (26) após se envolver em um acidente de trânsito. A colisão entre uma motocicleta e uma mobilete ocorreu no cruzamento da Rua Poente do Sol com a Rua Maria Tereza Figueiredo, no bairro Brasmadeira, em Cascavel.
Segundo as informações, os veículos trafegavam pelo cruzamento quando ocorreu a colisão, provocando a queda do menino. Os socorristas do Siate foram acionados e prestaram os primeiros atendimentos no local.
A vítima apresentava uma lesão no pé, além de contusões e escoriações pelo corpo. Os ferimentos eram considerados leves. Após o atendimento inicial, o menino foi encaminhado a uma unidade hospitalar, onde passaria por reavaliação e receberia medicação.
Em breve, veja o vídeo.
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