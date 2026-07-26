De mobilete, menino de 11 anos fica ferido após colisão com motociclista

Um garoto de 11 anos foi socorrido no fim da manhã deste domingo (26) após se envolver em um acidente de trânsito. A colisão entre uma motocicleta e uma mobilete ocorreu no cruzamento da Rua Poente do Sol com a Rua Maria Tereza Figueiredo, no bairro Brasmadeira, em Cascavel.

Segundo as informações, os veículos trafegavam pelo cruzamento quando ocorreu a colisão, provocando a queda do menino. Os socorristas do Siate foram acionados e prestaram os primeiros atendimentos no local.

A vítima apresentava uma lesão no pé, além de contusões e escoriações pelo corpo. Os ferimentos eram considerados leves. Após o atendimento inicial, o menino foi encaminhado a uma unidade hospitalar, onde passaria por reavaliação e receberia medicação.

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