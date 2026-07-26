Newsletter Subscribe

Enter your email address below and subscribe to our newsletter

De mobilete, menino de 11 anos fica ferido após colisão com motociclista

De mobilete, menino de 11 anos fica ferido após colisão com motociclista

  • Read Time1 min

Share your love

De mobilete, menino de 11 anos fica ferido após colisão com motociclista
De mobilete, menino de 11 anos fica ferido após colisão com motociclista

Por Fábio Wronski

Atualizado em

Um garoto de 11 anos foi socorrido no fim da manhã deste domingo (26) após se envolver em um acidente de trânsito. A colisão entre uma motocicleta e uma mobilete ocorreu no cruzamento da Rua Poente do Sol com a Rua Maria Tereza Figueiredo, no bairro Brasmadeira, em Cascavel.

Segundo as informações, os veículos trafegavam pelo cruzamento quando ocorreu a colisão, provocando a queda do menino. Os socorristas do Siate foram acionados e prestaram os primeiros atendimentos no local.

A vítima apresentava uma lesão no pé, além de contusões e escoriações pelo corpo. Os ferimentos eram considerados leves. Após o atendimento inicial, o menino foi encaminhado a uma unidade hospitalar, onde passaria por reavaliação e receberia medicação.

Em breve, veja o vídeo.

CRÉDITOS E LINK DO ARTIGO
Mais Notícias

Home Page – Início

See more: The Global Track

Corinthia Mes

Compartilhe seu amor

Posts relacionados