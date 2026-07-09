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🇦🇷 De um lado, o “argentino” querendo provar que entende de carne… 👀🔥
🇧🇷 Do outro, o craque @henrique03oficial , ex-zagueiro da Seleção Brasileira, mostrando que brasileiro entende é de churrasco de respeito! 🥩😎
A resenha foi boa, mas uma coisa é certa: quando o assunto é carne de qualidade e preço baixo, o campeão é o Paraná Supermercados! 🛒🔥
Reúna a família, acenda a churrasqueira e garanta tudo para o seu churrasco com ofertas especiais e aquele atendimento que você já conhece. 🥩🍖
📍 Av. Yolanda Loureiro de Carvalho, 1069 – Ubiratã
👉 @paranasupermercados
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