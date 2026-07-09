🇦🇷 De um lado, o “argentino” querendo provar que entende de carne… 👀🔥

🇧🇷 Do outro, o craque @henrique03oficial , ex-zagueiro da Seleção Brasileira, mostrando que brasileiro entende é de churrasco de respeito! 🥩😎

A resenha foi boa, mas uma coisa é certa: quando o assunto é carne de qualidade e preço baixo, o campeão é o Paraná Supermercados! 🛒🔥

Reúna a família, acenda a churrasqueira e garanta tudo para o seu churrasco com ofertas especiais e aquele atendimento que você já conhece. 🥩🍖

📍 Av. Yolanda Loureiro de Carvalho, 1069 – Ubiratã

👉 @paranasupermercados

Source

Mais Notícias

Home Page – Início

Source link

More: The Global Track

Corinthia Mes