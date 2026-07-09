Festa linda e cheia de encanto, preparada com todo carinho pela @decorandocomvan…

Festa linda e cheia de encanto, preparada com todo carinho pela @decorandocomvanessa 🎉✨

Se você deseja eternizar momentos especiais com uma decoração única e personalizada, a Vanessa é a escolha certa! 💕

Ela realiza todos os tipos de eventos, garantindo beleza e sofisticação para cada detalhe:

🎂 Aniversários (infantis e adultos)

💒 Casamentos

👶 Chá de bebê e chá revelação

🙏 Batizados

🏢 Eventos corporativos

Cada celebração é planejada com amor, criatividade e dedicação para tornar seu dia inesquecível. 🌷✨

Entre em contato pelo WhatsApp: (44) 99916-6142 📞 e transforme sua festa em um verdadeiro sonho!

📍 Atendimento em Ubiratã e região

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