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O Tarot como ferramenta criativa: uma coluna inusitada no Correio Braziliense
Você já imaginou ler sobre temas esotéricos no site de um dos jornais mais tradicionais do país? Pois é, os tempos mudaram! O Correio Braziliense publicou, em sua seção de colunistas, um texto assinado por Fabiano Moraes que explora o Tarot muito além da sua clássica função de adivinhação do futuro.
Muito mais que adivinhação: um gatilho para a mente
O texto conta que artistas visuais — pintores, escultores e ilustradores — estariam recorrendo aos 78 arcanos do Tarot quando bate o bloqueio criativo. Segundo a coluna, a pintora Ana Luísa Mendes usa uma carta tirada aleatoriamente como ponto de partida visual e simbólico para suas obras.
O texto também menciona que o uso do oráculo teria chegado a dois lugares inesperados:
Uma ressalva importante
Vale destacar que se trata de uma coluna de opinião assinada, não de uma reportagem investigativa do jornal. Não encontrei registros públicos independentes que confirmem a existência da pintora, do neurocientista, da curadora ou da instituição citadas no texto — o que vale a pena ter em mente antes de tratar essas informações como fatos checados. Ainda assim, é interessante ver um espaço de grande mídia dando lugar a essa discussão sobre símbolos ancestrais e criatividade.
E você? Já pensou em usar um baralho de Tarot como estímulo criativo no seu dia a dia?
Fonte: coluna “Tarot se Consolida como Ferramenta Criativa para Artistas Visuais”, de Fabiano Moraes, Correio Braziliense (publicada em 13/04/2025).