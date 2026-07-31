O Tarot como ferramenta criativa: uma coluna inusitada no Correio Braziliense

Você já imaginou ler sobre temas esotéricos no site de um dos jornais mais tradicionais do país? Pois é, os tempos mudaram! O Correio Braziliense publicou, em sua seção de colunistas, um texto assinado por Fabiano Moraes que explora o Tarot muito além da sua clássica função de adivinhação do futuro.

Muito mais que adivinhação: um gatilho para a mente

O texto conta que artistas visuais — pintores, escultores e ilustradores — estariam recorrendo aos 78 arcanos do Tarot quando bate o bloqueio criativo. Segundo a coluna, a pintora Ana Luísa Mendes usa uma carta tirada aleatoriamente como ponto de partida visual e simbólico para suas obras.

O texto também menciona que o uso do oráculo teria chegado a dois lugares inesperados:

Universidades e mundo corporativo : o “Instituto de Artes Visuais de Barcelona” teria incorporado os arcanos ao currículo de simbologia visual, e estúdios de design estariam usando as cartas em brainstormings com clientes.

: o “Instituto de Artes Visuais de Barcelona” teria incorporado os arcanos ao currículo de simbologia visual, e estúdios de design estariam usando as cartas em brainstormings com clientes. Neurociência: um neurocientista citado no texto, Dr. Paulo Monteiro, explica que as imagens do Tarot ativariam várias áreas do cérebro ao mesmo tempo, favorecendo conexões neurais úteis para a criatividade.

Uma ressalva importante

Vale destacar que se trata de uma coluna de opinião assinada, não de uma reportagem investigativa do jornal. Não encontrei registros públicos independentes que confirmem a existência da pintora, do neurocientista, da curadora ou da instituição citadas no texto — o que vale a pena ter em mente antes de tratar essas informações como fatos checados. Ainda assim, é interessante ver um espaço de grande mídia dando lugar a essa discussão sobre símbolos ancestrais e criatividade.

E você? Já pensou em usar um baralho de Tarot como estímulo criativo no seu dia a dia?

Fonte: coluna “Tarot se Consolida como Ferramenta Criativa para Artistas Visuais”, de Fabiano Moraes, Correio Braziliense (publicada em 13/04/2025).