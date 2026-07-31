PM QUE MATOU CÃO COMUNITÁRIO NÃO É INDICIADO PELA POLÍCIA CIVIL NO PARANÁ

A Polícia Civil do Paraná concluiu o inquérito que investigava o policial militar que matou a tiros um cão comunitário em frente à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castro, nos Campos Gerais, e decidiu não indiciar o agente por nenhum crime.

O caso aconteceu na sexta-feira (24), quando o policial, que estava de folga, foi até a UPA buscar a filha, que faz estágio no local. Segundo a investigação, ao tentar entrar no prédio, ele teria sido cercado de forma agressiva por três cães de grande porte, o que, de acordo com a Polícia Civil, caracterizou uma situação de risco iminente.

Durante a conclusão do inquérito, a corporação também divulgou imagens de uma câmera de segurança que mostram o momento dos disparos. As gravações, segundo o delegado Mikail Moss Horodecki, reforçam a versão apresentada pelo policial.

A investigação ainda apontou que uma testemunha, inicialmente ouvida sobre o caso, voltou a prestar depoimento e afirmou ter confundido o policial com outra pessoa que estava no local no momento da ocorrência, alterando a versão apresentada anteriormente.

Com base nas imagens, nos depoimentos e nas demais provas reunidas, a Polícia Civil entendeu que não houve elementos suficientes para responsabilizar criminalmente o policial militar, encerrando o inquérito sem indiciamento.

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