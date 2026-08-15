Defesa Civil alerta: INUNDAÇÃO do rio Jacuí. Risco MUITO ALTO de inundação em Dona Francisca. Validade até 11h do dia 15 de agosto. Emergência ligue 190/193.

Procure informações junto à Defesa Civil da sua cidade, conheça os Planos de Contingência municipais para saber quais os riscos e como agir em caso de desastre no seu município.

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