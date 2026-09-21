Eleitor tem prazo final para primeiro acesso ao e-Título e garantir identificação digital nas eleições

Para garantir o uso do e-Título na votação, o eleitor deve obrigatoriamente realizar o primeiro acesso ao aplicativo oficial da Justiça Eleitoral até o dia até 3 de outubro.

Quem deseja utilizar o e-Título como forma de identificação oficial no dia das eleições precisa estar atento ao cronograma estabelecido pelas autoridades. A medida é fundamental para evitar contratempos técnicos durante o pleito.

O sistema de identificação digital passará por restrições operacionais na véspera e no dia da votação, visando a estabilidade da plataforma. Conforme informação divulgada pelo Senado Federal, o prazo limite para o primeiro acesso foi definido para o dia até 3 de outubro.

É importante destacar que, no dia da eleição, o download e o primeiro acesso ao aplicativo serão interrompidos. Essa decisão técnica tem como objetivo principal evitar a sobrecarga do sistema, garantindo que o serviço funcione corretamente para quem já possui o cadastro ativo.

Regras para identificação com foto

Para aqueles que pretendem utilizar a versão do e-Título que contém foto, existe um procedimento específico de apresentação. O eleitor deve apresentar o aplicativo diretamente na tela do seu celular ou tablet para o mesário responsável pela seção eleitoral.

Um ponto de atenção importante é que as capturas de tela, conhecidas como prints, não serão aceitas como documento válido para a identificação. O documento precisa ser exibido dentro do próprio aplicativo, garantindo a autenticidade das informações apresentadas no momento do voto.

Por que realizar o acesso antecipado

Realizar o primeiro acesso com antecedência é a única forma de garantir que o sistema esteja devidamente configurado e pronto para o uso. O processo de autenticação exige uma conexão estável e o processamento de dados que pode ser lento em momentos de grande procura.

A recomendação é que o procedimento seja feito o quanto antes.

Perguntas Frequentes

Qual é o prazo limite para acessar o e-Título pela primeira vez? O primeiro acesso deve ser realizado impreterivelmente até o dia até 3 de outubro.

Posso fazer o download do aplicativo no dia da eleição? Não, o download e o primeiro acesso serão interrompidos no dia da votação para evitar sobrecarga no sistema.

Como devo apresentar o e-Título na seção eleitoral? O eleitor deve apresentar o celular ou tablet com o aplicativo aberto diretamente ao mesário da sua seção.

O que acontece se eu não fizer o primeiro acesso a tempo? Caso não realize o primeiro acesso até o dia até 3 de outubro, o eleitor não conseguirá utilizar o aplicativo para se identificar no dia da votação.