🔥🍕 MEGA COMBO DONATELLO! 🍕🔥

Tá com fome? Então já sabe! 😍🤤

São 10 esfihas abertas por apenas R$ 34,99! Você escolhe a quantidade de cada sabor e monta seu combo do seu jeito. 💚💜

🥩 Carne

🌶️ Calabresa

🌽 Milho com bacon

🍗 Frango com catupiry

📲 Peça já pelo WhatsApp: (44) 99964-9270

📍 Av. Ascânio Moreira de Carvalho, 2706 – São Vicente

Donatello Pizzas e Esfihas — sabor que conquista! 🍕🐢💚

Corre garantir o seu! 🔥

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