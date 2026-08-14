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🔥🍕 MEGA COMBO DONATELLO! 🍕🔥
Tá com fome? Então já sabe! 😍🤤
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🥩 Carne
🌶️ Calabresa
🌽 Milho com bacon
🍗 Frango com catupiry
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📍 Av. Ascânio Moreira de Carvalho, 2706 – São Vicente
Donatello Pizzas e Esfihas — sabor que conquista! 🍕🐢💚
Corre garantir o seu! 🔥
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