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GOST REFORÇA BUSCAS POR JOVEM DESAPARECIDO EM CAMPINA DA LAGOA
As buscas por Alexandre Henrique Ribas Marques dos Santos continuam nesta sexta-feira (14), em Campina da Lagoa. O jovem está desaparecido desde a tarde de segunda-feira (10).
O trabalho ganhou um importante reforço nesta sexta com a atuação do GOST (Grupo de Operações de Socorro Tático), que participa das buscas com o apoio de cão de faro, auxiliando as equipes na procura pelo jovem.
Este é o terceiro dia de buscas, que estão sendo realizadas em áreas de mata da região. As equipes seguem mobilizadas e utilizando técnicas especializadas para tentar localizar Alexandre.
Durante as buscas anteriores, foram encontrados uma camiseta e os chinelos que seriam utilizados pelo jovem.
A Polícia Civil de Campina da Lagoa segue à frente das investigações e reforça o pedido de colaboração da população. Qualquer informação que possa ajudar a localizar Alexandre deve ser comunicada imediatamente às autoridades.
📞 Polícia Civil de Campina da Lagoa: (44) 3542-1290.
As buscas e as investigações continuam.
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