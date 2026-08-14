GOST REFORÇA BUSCAS POR JOVEM DESAPARECIDO EM CAMPINA DA LAGOA

As buscas por Alexandre Henrique Ribas Marques dos Santos continuam nesta sexta-feira (14), em Campina da Lagoa. O jovem está desaparecido desde a tarde de segunda-feira (10).

O trabalho ganhou um importante reforço nesta sexta com a atuação do GOST (Grupo de Operações de Socorro Tático), que participa das buscas com o apoio de cão de faro, auxiliando as equipes na procura pelo jovem.

Este é o terceiro dia de buscas, que estão sendo realizadas em áreas de mata da região. As equipes seguem mobilizadas e utilizando técnicas especializadas para tentar localizar Alexandre.

Durante as buscas anteriores, foram encontrados uma camiseta e os chinelos que seriam utilizados pelo jovem.

A Polícia Civil de Campina da Lagoa segue à frente das investigações e reforça o pedido de colaboração da população. Qualquer informação que possa ajudar a localizar Alexandre deve ser comunicada imediatamente às autoridades.

📞 Polícia Civil de Campina da Lagoa: (44) 3542-1290.

As buscas e as investigações continuam.

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