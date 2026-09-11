Depois de 14 anos, o famoso Motocross está de volta! 🏁🔥

​A Colônia Santo Inácio, em Ubiratã, volta a receber essa grande festa do motocross!

​📍 Colônia Santo Inácio – Ubiratã/PR

🏍️ Motocross

🍽️ Almoço

🔊 Som automotivo

🔥 Muita emoção e adrenalina!

​Convidamos todos vocês para fazer parte desse grande retorno! Venham prestigiar e viver esse momento com a gente! 🏁

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