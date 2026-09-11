Programa CNH do Brasil dispara: pedidos de habilitação crescem mais de 200% com novas regras de acesso

Programa CNH do Brasil registra salto expressivo na procura por habilitação e facilita acesso para novos motoristas em todo o território nacional

O Programa CNH do Brasil transformou o cenário de formação de condutores no país, registrando um aumento superior a mais de 200% nos requerimentos de nova habilitação. A marca foi alcançada nos primeiros nove meses de vigência da iniciativa, que busca simplificar e baratear o processo de obtenção do documento.

Segundo dados divulgados pela Agência Brasil, o volume de pedidos saltou de 2,3 milhões em 2025 para 7,3 milhões em 2026. Esse crescimento expressivo reflete a adesão dos brasileiros às novas regras, que centralizam as etapas da jornada em uma única plataforma digital.

O sistema foi desenhado para reduzir a burocracia e os custos para o cidadão, permitindo que processos que antes exigiam deslocamentos constantes fossem realizados de forma remota.

Impacto na economia e mudanças nas exigências

A economia gerada pelo Programa CNH do Brasil engloba a redução de valores em diversas etapas, como cursos teóricos, formação prática, renovação de documentos e exames médicos. A desoneração também considera a diminuição de gastos com deslocamentos, já que o modelo atual prioriza a digitalização.

Entre as principais alterações, destaca-se a oferta do curso teórico de maneira totalmente digital e gratuita. Além disso, a carga horária mínima de aulas práticas foi reduzida de forma significativa, passando de 20 horas para apenas duas horas, tornando o processo mais ágil para quem busca a primeira habilitação.

Perfil dos novos condutores e atuação regional

O interesse pela habilitação cresceu entre diversos perfis, com destaque para o público feminino. O número de mulheres que iniciaram o processo subiu 18%, passando de 1,06 milhão em 2025 para 1,25 milhão em 2026, um acréscimo de mais de 190 mil novas condutoras.

Regionalmente, o Nordeste lidera o movimento, registrando o maior indicador de processos iniciados, com 54,7% do total. A Região Norte aparece na sequência, com um aumento de 31,9% nas solicitações, consolidando a capilaridade do programa em todo o Brasil.

Novas formas de formação prática

Outra inovação importante é a permissão para a contratação de instrutores autônomos na formação prática. Em 2026, esses profissionais foram responsáveis por cerca de 553 mil dos 4,2 milhões de cursos realizados, o que representa 13,2% do total de formações conduzidas no período.

Os centros de formação tradicionais continuam sendo a maioria, respondendo por 86,8% dos cursos. A introdução da figura do instrutor autônomo amplia as opções de escolha para o aluno, promovendo maior flexibilidade e competitividade no mercado de ensino prático para direção.

Perguntas frequentes sobre o Programa CNH do Brasil

Qual foi o crescimento de pedidos de habilitação em 2026?

Houve um aumento de 216% nos requerimentos de nova habilitação, saltando de 2,3 milhões em 2025 para 7,3 milhões em 2026.

Quanto os condutores economizaram com o novo programa?

O Ministério dos Transportes estima uma economia de quase R$ 10 bilhões para os condutores, considerando redução de custos com cursos, exames e deslocamentos.

Como ficou a carga horária das aulas práticas?

A quantidade mínima de aulas práticas exigidas para a obtenção da CNH foi reduzida de 20 horas para apenas duas horas.

O curso teórico ainda é presencial?

Não, o curso teórico passou a ser oferecido de maneira digital e gratuita, facilitando o acesso e reduzindo custos operacionais para os alunos.