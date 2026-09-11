Candidatos ao governo do Paraná cumprem agendas de campanha em 10 de setembro

Em diferentes regiões do estado, postulantes participaram de entrevistas, gravações, encontros com empresários e ações de rua, segundo o G1.

Os candidatos ao governo do Paraná realizaram, nesta quinta-feira (10), agendas de campanha em várias cidades do estado, com entrevistas, gravações para redes sociais, reuniões com entidades e atividades de rua, conforme levantamento publicado pelo G1.

Ao todo, os oito nomes definidos pelos partidos para disputar o governo estadual desempenharam compromissos diversos ao longo do dia, que incluíram debates públicos, encontros com empresários e transmissões ao vivo.

Principais agendas do dia

Requião Filho (PDT) : visitou o bispo Dom Peruzzo em Curitiba pela manhã; à tarde esteve em Guarapuava, onde concedeu entrevista e participou de um podcast; à noite foi entrevistado pela Rede TV e afirmou que pretende manter a redução do IPVA feita em 2025 e propôs isentar motoristas de carros elétricos que trabalham por aplicativos do imposto estadual. Encerraria o dia com encontro com apoiadores no bairro Boqueirão, em Guarapuava.

: visitou o bispo Dom Peruzzo em Curitiba pela manhã; à tarde esteve em Guarapuava, onde concedeu entrevista e participou de um podcast; à noite foi entrevistado pela Rede TV e afirmou que pretende manter a redução do IPVA feita em 2025 e propôs isentar motoristas de carros elétricos que trabalham por aplicativos do imposto estadual. Encerraria o dia com encontro com apoiadores no bairro Boqueirão, em Guarapuava. Sandro Alex (PSD) : reuniu-se com empresários do G5 e com representantes da Abrasel; participou de encontros com diretorias do Sebrae e da Associação Médica do Paraná; concedeu entrevista ao O Globo e fez gravações para a campanha. O último compromisso informado foi um jantar de aniversário de um empreendimento em Curitiba.

: reuniu-se com empresários do G5 e com representantes da Abrasel; participou de encontros com diretorias do Sebrae e da Associação Médica do Paraná; concedeu entrevista ao O Globo e fez gravações para a campanha. O último compromisso informado foi um jantar de aniversário de um empreendimento em Curitiba. Sérgio Moro (PL) : deu entrevista à TV Evangelizar, onde disse que, se eleito, ampliaria a quantidade de horas de aula nas escolas; realizou gravações para a campanha em Curitiba e visitou a sede do Sebrae. Às 18h30 participou de entrevista ao O Globo.

: deu entrevista à TV Evangelizar, onde disse que, se eleito, ampliaria a quantidade de horas de aula nas escolas; realizou gravações para a campanha em Curitiba e visitou a sede do Sebrae. Às 18h30 participou de entrevista ao O Globo. Adriano Funileiro (PCO) : teve agenda em Paranavaí, com atividade no calçadão, almoço com apoiadores em uma oficina de funilaria e visita à Universidade Estadual do Paraná (Unespar).

: teve agenda em Paranavaí, com atividade no calçadão, almoço com apoiadores em uma oficina de funilaria e visita à Universidade Estadual do Paraná (Unespar). Alexandre Salomão (Mobiliza) : dedicou a manhã à organização interna e ao alinhamento de campanha; à tarde fez gravações para redes sociais, reuniões e transmitiu uma live.

: dedicou a manhã à organização interna e ao alinhamento de campanha; à tarde fez gravações para redes sociais, reuniões e transmitiu uma live. Luiz França (Missão) : participou de um café da manhã no Instituto de Engenharia do Paraná (IEP) e realizou uma live.

: participou de um café da manhã no Instituto de Engenharia do Paraná (IEP) e realizou uma live. Samuel de Mattos (PSTU) : não registrou compromissos públicos nesta quinta-feira.

: não registrou compromissos públicos nesta quinta-feira. Tayná Miessa (Unidade Popular): realizou panfletagem na Rua XV, em Curitiba, e participou de uma plenária do MLB no fim do dia.

Contexto eleitoral

Segundo o G1, a campanha eleitoral de 2026 começou em 16 de agosto em todo o país, quando os candidatos passaram a poder pedir voto, realizar comícios, caminhadas, debates e divulgar propostas em rádio, TV e internet, respeitando as regras da Justiça Eleitoral. O primeiro turno das eleições está previsto para 4 de outubro; o segundo turno, se necessário, para 25 de outubro.