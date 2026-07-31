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MOTOCICLISTA MORRE APÓS GRAVE BATIDA FRONTAL COM CAMINHÃO NA BR-369
Um motociclista morreu em um grave acidente registrado na noite desta quinta-feira (30), na BR-369, nas proximidades do km 505, em Cascavel.
De acordo com as primeiras informações, a motocicleta e um caminhão seguiam em sentidos opostos quando ocorreu uma batida frontal. Informações preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apontam que a motocicleta teria invadido a pista contrária, porém a dinâmica do acidente ainda será confirmada pela perícia.
Equipes do Corpo de Bombeiros e da PRF foram mobilizadas para atender a ocorrência. Segundo o Primeiro Tenente Lucas da Silva Delai, após o impacto, o caminhão passou sobre o motociclista e a motocicleta foi arrastada por vários metros, pegando fogo em seguida. Quando os socorristas chegaram, o incêndio já havia sido controlado por funcionários de uma empresa às margens da rodovia.
O motociclista sofreu ferimentos incompatíveis com a vida e morreu ainda no local. O motorista do caminhão, de 21 anos, não ficou ferido.
A vítima não portava documentos e, até a publicação desta matéria, ainda não havia sido identificada oficialmente. A Polícia Científica realizou a perícia e fez o recolhimento do corpo.
O trânsito ficou lento durante o atendimento da ocorrência e os trabalhos das equipes na rodovia. As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.
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