Descoberta de dinossauro de 210 milhões de anos no Zimbábue revela segredos inéditos sobre a evolução das espécies na África

A revelação de um novo dinossauro que habitou o Zimbábue há 210 milhões de anos muda a compreensão científica sobre a fauna pré-histórica da região

Uma descoberta paleontológica marcante no Zimbábue trouxe à luz o Musango, um dinossauro que viveu há cerca de 210 milhões de anos. Este achado oferece uma visão nova sobre como os animais pré-históricos ocupavam o território africano.

O esqueleto está entre os mais completos já encontrados na região, preservando partes cruciais como coluna, costelas, braços e pernas. Essa integridade permite aos cientistas entenderem melhor a anatomia e o comportamento dessa espécie fascinante.

Conforme informações divulgadas pelo Journal of Systematic Palaeontology, a descoberta reforça que a África possuía ecossistemas muito mais variados do que se imaginava anteriormente para o período.

Características físicas e o porte do Musango

Diferente dos gigantes de pescoço comprido que surgiram milhões de anos depois, o Musango tinha uma constituição leve. Ele media cerca de 4,5 metros de comprimento e pesava aproximadamente 222 kg, o equivalente ao peso de um porco adulto.

A análise dos ossos indica que o animal tinha cerca de 8 anos de idade e estava quase totalmente desenvolvido quando morreu. Curiosamente, os restos mostram que ele sobreviveu a um ferimento grave ou infecção antes de falecer.

A ponta do iceberg na paleontologia africana

Paul Barrett, pesquisador do Museu de História Natural de Londres, explicou que a ideia de que os dinossauros do sul da África eram todos iguais está sendo descartada. A evidência aponta para a existência de múltiplos ecossistemas distintos.

Para o especialista, essa descoberta é apenas a ponta do iceberg. O achado sugere que o registro fóssil da região ainda esconde muitas outras espécies que aguardam para serem reveladas pela ciência moderna.

Contexto histórico e descobertas anteriores

O Zimbábue tem se destacado como um celeiro de descobertas paleontológicas. Em 2022, cientistas locais encontraram os restos do dinossauro mais antigo já identificado na África, que habitou a Terra há cerca de 230 milhões de anos.

Estes dados acumulados ajudam a montar o quebra-cabeça da evolução dos dinossauros no continente. Cada novo fóssil encontrado é uma peça fundamental para entendermos a cronologia da vida na Terra.

Perguntas frequentes sobre o Musango

Qual a idade do fóssil encontrado? O dinossauro viveu há aproximadamente 210 milhões de anos.

Qual era o tamanho aproximado do Musango? Ele media cerca de 4,5 metros e pesava 222 kg.

Por que essa descoberta é importante? Ela prova que existiam diversos ecossistemas distintos no sul da África, ao contrário do que se pensava.

O fóssil estava completo? Ele é um dos mais completos já encontrados no Zimbábue, incluindo partes da coluna, costelas e membros.

Onde os resultados foram publicados? Os estudos foram divulgados na revista especializada Journal of Systematic Palaeontology.