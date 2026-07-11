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Dia de fazer mais um consumidor feliz! A Campanha Dupla Sorte está contudo Sã…

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Dia de fazer mais um consumidor feliz!
A Campanha Dupla Sorte está contudo 🍀
🛍️ São R$ 100 MIL em vales compras para consumidores
💼 E R$ 50 MIL em dinheiro para empresários

📅 Próximo Sorteio – Dia dos Pais!

👉 Participe e aumente suas chances de ganhar!

🍀 Dupla Sorte do Comércio de Ubiratã
Quem compra ganha… e quem vende também!

 

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