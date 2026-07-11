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🔥🥩 SÁBADO É DIA DE CHURRASCO! 🔥
Quem vem para a Expobira não pode deixar de passar no Lumberjack Steakhouse e provar um churrasco preparado com carnes selecionadas, muito sabor e qualidade.
🍖 Carnes no ponto certo
🔥 Sabor que faz a diferença
🤠 Ambiente perfeito para reunir a família e os amigos
Passe por aqui, aproveite a programação da feira e faça uma pausa para saborear o melhor churrasco da Expobira!
📍 Esperamos você!
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