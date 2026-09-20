Dia de Sorte 1302 deste domingo (20)

O sorteio do Dia de Sorte 1302 acontece neste domingo (20), no Espaço da Sorte, em São Paulo, e promete um prêmio de R$ 450 mil para quem acertar os números.

A modalidade, que é muito popular por oferecer chances mais acessíveis de premiação em comparação a outros jogos da Caixa, movimenta milhares de apostadores em todo o país. O evento ocorre a partir das 11h, com transmissão ao vivo para garantir total transparência.

Como acompanhar o resultado oficial

O sorteio é realizado presencialmente no Espaço da Sorte, localizado em São Paulo.

Próximo passos para os apostadores

Para aqueles que não tiveram sucesso nesta edição, a oportunidade de tentar novamente surge rapidamente. O próximo concurso, de número 1303, está agendado para esta segunda-feira (21), a partir das 21h. As apostas podem ser realizadas em qualquer casa lotérica credenciada ou diretamente pelo site oficial da Caixa.

Probabilidades de vencer no Dia de Sorte

O grande atrativo desta loteria reside na facilidade estatística. Na aposta simples, a Probabilidades de acertar os sete números sorteados e levar o prêmio principal é de 1 em 2,6 milhões. Além da faixa principal, o jogo premia quem acerta a partir de quatro dezenas e também quem marca corretamente o Mês da Sorte.

FAQ: Perguntas frequentes sobre o Dia de Sorte

Qual o valor do prêmio do concurso 1302?

O prêmio está estimado em R$ 450 mil para quem acertar as sete dezenas sorteadas.

Onde posso assistir ao sorteio ao vivo?

A transmissão é realizada pelo canal oficial da Caixa no YouTube, diretamente do Espaço da Sorte.

Quando ocorre o próximo sorteio?

O próximo concurso, de número 1303, será realizado na segunda-feira (21), às 21h.

Quais as chances de ganhar na aposta simples?A Probabilidades de acertar os sete números na aposta simples é de 1 em 2,6 milhões.

Além dos números, existe outra forma de ser premiado?

Sim, o Dia de Sorte possui uma faixa específica de premiação para quem acertar o Mês da Sorte, além de premiar acertos a partir de quatro dezenas.