Dia Internacional de Conscientização sobre o Albinismo combate preconceitos e promove inclusão

Instituído pela Organização das Nações Unidas (ONU), o Dia Internacional de Conscientização sobre o Albinismo busca ampliar o conhecimento da sociedade sobre uma condição genética caracterizada pela redução ou ausência de melanina na pele, cabelos e olhos.

Pessoas com albinismo podem apresentar maior sensibilidade à luz solar e problemas visuais, necessitando de acompanhamento médico e cuidados específicos.

Combate ao preconceito

Em vários países, pessoas albinas ainda enfrentam discriminação e até violência. Por isso, a data tem como principal objetivo promover o respeito, a inclusão e o acesso a direitos básicos, como saúde e educação.

Informação salva vidas

O uso de protetor solar, óculos adequados e acompanhamento oftalmológico são fundamentais para a qualidade de vida das pessoas com albinismo.

Neste 13 de junho, a data reforça uma mensagem simples, mas essencial: diferenças não devem ser motivo de exclusão, e sim de respeito e valorização da diversidade humana.