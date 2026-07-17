Atlético-MG alfineta Flamengo nas redes sociais após anúncio de concurso para nova camisa

O lançamento do projeto “Manto da Nação”, anunciado pelo Flamengo nesta quinta-feira, provocou uma reação imediata do Atlético-MG nas redes sociais. Pouco depois de o clube rubro-negro divulgar a iniciativa que permitirá a torcedores desenharem uma camisa oficial da equipe, o perfil do Galo deu uma pequena alfinetada.

O Atlético-MG comentou a publicação apenas com um emoji de “olhos”, em uma provocação que rapidamente repercutiu entre os torcedores. A manifestação do clube mineiro sugere que a campanha do Flamengo se assemelha ao “Manto da Massa”, projeto criado pelo Galo em 2020.

Na iniciativa do Atlético-MG, os torcedores enviavam propostas de design para uniformes especiais, que passavam por votação popular antes de serem produzidos e comercializados pelo clube. O concurso foi realizado anualmente entre 2020 e 2023 e se tornou uma das ações de marketing de maior sucesso do Galo.

O Flamengo apresentou um formato semelhante. Pelo regulamento do “Manto da Nação”, os torcedores poderão criar um novo modelo de camisa do clube. Os desenhos passarão por um processo de seleção e votação popular, e o vencedor receberá um prêmio de R$ 10 mil. A peça será produzida em edição limitada. As inscrições estão abertas até 9 de agosto.

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Corinthia Mes