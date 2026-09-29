Edson Fachin defende mais transparência e segurança na negociação de precatórios após escândalo envolvendo o Banco Master

O ministro Edson Fachin, presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, defende a implementação de rigorosas medidas para garantir a transparência e a segurança no mercado secundário de precatórios no Brasil.

O objetivo central, segundo o ministro, é assegurar a plena rastreabilidade de um setor que movimenta direitos significativos. Durante sessão do CNJ, Fachin destacou que a política nacional de tratamento desses títulos judiciais está sendo construída com base em regulação, tecnologia e dados precisos, conforme informação divulgada pela Agência Brasil.

Essa movimentação ocorre em um momento crítico, marcado por investigações sobre possíveis esquemas de liberação irregular de precatórios. O mercado secundário, onde detentores de direitos judiciais vendem seus títulos com deságio para receber valores à vista, está sob o foco das autoridades devido a denúncias de gestão fraudulenta.

Avanços na regulação e controle de dados

Para combater as incertezas, o CNJ tem adotado estratégias para qualificar a gestão das dívidas judiciais. Entre as inovações, destaca-se a criação de um painel nacional de dados. Esse portal permitirá que interessados consultem informações específicas sobre cada título e utilizem uma calculadora para verificar o valor atualizado dos precatórios.

Investigações sobre o Banco Master e o setor sucroalcooleiro

O mercado de precatórios ganhou destaque negativo após o caso envolvendo o antigo Banco Master, liquidado pelo Banco Central. A Polícia Federal apura conexões entre o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e integrantes do Judiciário, sob a suspeita de favorecimento ilegal na liberação de pagamentos com altos descontos.

Recentemente, o ministro Benedito Gonçalves, corregedor-nacional de Justiça, determinou o cancelamento de R$ 4,7 bilhões em precatórios de usinas do setor sucroalcooleiro. A medida foi tomada após investigações apontarem que esses títulos foram negociados com o banco sob condições suspeitas, sem o trânsito em julgado dos processos da União.

Pressão por apurações rigorosas

O decano do STF, ministro Gilmar Mendes, também se posicionou publicamente, cobrando o avanço das investigações criminais que envolvem membros da advocacia e do Judiciário. A pressão institucional visa conter a liberação irregular de valores e proteger o orçamento público de possíveis fraudes organizadas.

Perguntas frequentes sobre o caso

O que são precatórios? São dívidas judiciais que o Poder Público é obrigado a pagar após decisões definitivas, seguindo uma fila orçamentária.

Por que Fachin defende o controle do mercado secundário? Para evitar fraudes, garantir a rastreabilidade das negociações e assegurar que os pagamentos ocorram com total transparência e segurança jurídica.

Qual a relação do Banco Master com os precatórios? O banco está sendo investigado por suspeitas de gestão fraudulenta e favorecimento ilegal na compra de precatórios com deságio.

O que foi a operação no gabinete do desembargador Newton Ramos? Foi uma diligência autorizada pelo corregedor-nacional de Justiça para apurar possíveis irregularidades em decisões que beneficiaram o setor sucroalcooleiro.

Como a população pode consultar precatórios? O CNJ está implementando um painel nacional de dados que disponibilizará portais de consulta e calculadoras para conferência de valores atualizados.