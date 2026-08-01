veja como será o clima em agosto

“Situações como essas não estão descartadas. Em agosto, a chuva pode superar a média climatológica no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina e no oeste do Paraná. Entre o Sudeste e o Centro-Oeste, episódios fortes podem ocorrer, apesar de não serem tão comuns nesta época. Como não se descarta uma atmosfera aquecida, quando instabilidades avançarem é possível que nuvens com grande desenvolvimento vertical se formem, trazendo condições para tempestades pontuais”.