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Homem agredido com garrafada na nuca, é socorrido pelo Siate no Interlagos

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Homem agredido com garrafada na nuca, é socorrido pelo Siate no Interlagos

Por Redação

Atualizado em

Um homem precisou de atendimento do Siate na madrugada deste sábado (1º), após ser vítima de uma agressão na Rua Albert Einstein, no Bairro Interlagos, região Norte de Cascavel.

As equipes de socorro foram acionadas para prestar os primeiros atendimentos à vítima, que foi encontrada no local da ocorrência e estava com um corte na região da nuca. As circunstâncias da agressão ainda deverão ser apuradas.

Após a avaliação inicial, o homem foi encaminhado para uma unidade hospitalar para receber atendimento médico.

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