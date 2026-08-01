CABO DA POLÍCIA MILITAR MORRE EM CONFRONTO DURANTE OCORRÊNCIA NO PARANÁ

A Polícia Militar do Paraná confirmou a morte do cabo Kauã Gabriel Darodda Magioni, de 33 anos, da 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (6ª CIPM), durante uma intervenção policial na zona rural do município de Arapuã, na região do Vale do Ivaí, na noite de sexta-feira (31).

De acordo com a corporação, a equipe atendia uma ocorrência após uma denúncia recebida pelo Disque Denúncia 181. Ao chegar ao local, os policiais foram surpreendidos por um homem armado. Durante a intervenção, o suspeito efetuou um disparo que atingiu o cabo Magioni. Houve troca de tiros e o agressor também morreu no local.

O policial foi socorrido e encaminhado ao Hospital Bom Jesus, mas não resistiu aos ferimentos.

Natural de Apucarana e morador de Faxinal, o cabo Kauã Gabriel Darodda Magioni deixa a esposa e um filho de apenas um ano de idade. A Polícia Militar do Paraná emitiu nota de pesar, lamentando profundamente a perda do policial e prestando solidariedade aos familiares, amigos e companheiros de farda.

Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o velório e o sepultamento.

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