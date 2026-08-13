Motorista é preso por dirigir embriagado após acidente na PR-158 em Coronel Vivida

Um homem foi preso por suspeita de embriaguez ao volante após se envolver em um acidente na PR-158, em Coronel Vivida, na tarde desta quarta-feira (12). Segundo informações da Polícia Militar, o condutor apresentava sinais evidentes de alteração da capacidade psicomotora, como hálito etílico, olhos vermelhos e fala desconexa.

A polícia foi acionada para apoiar o Corpo de Bombeiros no atendimento da colisão. No local do acidente, os policiais realizaram o Termo de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, confirmando o quadro do motorista. Além disso, foram encontradas pendências judiciais relativas à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do suspeito.

Após a liberação da via e a sinalização adequada do trecho, o homem foi encaminhado à 12ª Central Regional de Flagrantes, em Pato Branco, para os procedimentos legais pertinentes ao caso.

Detalhes da ocorrência

A ação rápida da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros foi fundamental para o controle da situação e para prestar atendimento às partes envolvidas no acidente. O flagrante de embriaguez ao volante reforça a importância da fiscalização para a segurança no trânsito.

Consequências legais

O encaminhamento do condutor à Central Regional de Flagrantes visa garantir a apuração dos fatos conforme o previsto pela legislação de trânsito e criminal, assegurando também o cumprimento das penalidades aplicáveis em casos de embriaguez ao volante com registro de acidente.