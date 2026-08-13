Dia do Psiquiatra: reconhecer o cuidado essencial com a saúde mental no Brasil

Newsletter Subscribe
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Enter your email address below and subscribe to our newsletter
Nem todo sofrimento ou dor emocional pode ser detectado por exames clínicos tradicionais. É nesse espaço muitas vezes invisível que atuam os psiquiatras, profissionais da medicina especializados na prevenção, diagnóstico e tratamento de transtornos mentais, emocionais e comportamentais.
Nesta quinta-feira, 13 de agosto, é celebrado o Dia do Psiquiatra, data que destaca a importância desse profissional para o cuidado integral da saúde. A data foi instituída pela Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) em 2016, marcando os 50 anos da fundação da entidade, criada em 1966.
O trabalho do psiquiatra vai além da identificação de sintomas clínicos; ele envolve o acompanhamento das histórias, mudanças e desafios pessoais que os pacientes enfrentam, muitas vezes difíceis de serem expressos em palavras. Essa interação contribui para tratamentos personalizados e integrados às necessidades de cada pessoa, valorizando o aspecto emocional e comportamental.
Nos últimos anos, a saúde mental deixou de ser um tema colocado exclusivamente dentro dos consultórios médicos para ganhar espaço na rotina de milhões de brasileiros. Discutir abertamente questões emocionais ajuda a reduzir o estigma e promove um olhar mais atento às demandas da população.
A celebração no dia 13 de agosto serve como um reconhecimento à dedicação dos psiquiatras brasileiros que transformam conhecimento científico em cuidado humano. O compromisso dessas equipes é vital para oferecer suporte a quem precisa, valorizando o bem-estar mental como parte essencial da qualidade de vida.
A data coincide com a fundação da Associação Brasileira de Psiquiatria (ABP) em 1966, sendo oficializada em 2016 para homenagear os profissionais da área.
O psiquiatra atua na prevenção, diagnóstico e tratamento de transtornos mentais, emocionais e comportamentais, acompanhando as necessidades específicas de cada paciente.
O aumento da discussão sobre saúde mental busca combater o estigma relacionado aos transtornos mentais, promovendo um cuidado mais amplo e acessível para a população.