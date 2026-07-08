DOMINGO TAMBÉM TEREMOS CARNES ASSADAS E FEIJOADA PARA VIAGEM!Além do almoço se…

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🔥 DOMINGO TAMBÉM TEREMOS CARNES ASSADAS E FEIJOADA PARA VIAGEM!
Além do almoço servido no local, você também poderá levar para casa os sabores do Neco BBQ.
🍲 Feijoada avulsa
R$ 40,00 a marmita
(Padrão Neco BBQ, com ingredientes assados na churrasqueira)
🥤 Combo Costela + Purê + Coca-Cola
R$ 75,00
🥩 Carnes Avulsas
• Costela bovina – R$ 64,00/kg
• Fraldinha – R$ 79,90/kg
• Maminha – R$ 79,99/kg
• Costelinha barbecue – R$ 69,00/kg
• Cupim defumado – R$ 79,00/kg
• Carnes na parrilla (Ancho ou Chorizo) – R$ 110,00/kg
📲 Não deixe para a última hora!
Faça sua encomenda pelos telefones:
(44) 99947-2623
(44) 99905-2030
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