DOMINGO TAMBÉM TEREMOS CARNES ASSADAS E FEIJOADA PARA VIAGEM!Além do almoço se…

🔥 DOMINGO TAMBÉM TEREMOS CARNES ASSADAS E FEIJOADA PARA VIAGEM!

Além do almoço servido no local, você também poderá levar para casa os sabores do Neco BBQ.

🍲 Feijoada avulsa

R$ 40,00 a marmita

(Padrão Neco BBQ, com ingredientes assados na churrasqueira)

🥤 Combo Costela + Purê + Coca-Cola

R$ 75,00

🥩 Carnes Avulsas

• Costela bovina – R$ 64,00/kg

• Fraldinha – R$ 79,90/kg

• Maminha – R$ 79,99/kg

• Costelinha barbecue – R$ 69,00/kg

• Cupim defumado – R$ 79,00/kg

• Carnes na parrilla (Ancho ou Chorizo) – R$ 110,00/kg

📲 Não deixe para a última hora!

Faça sua encomenda pelos telefones:

(44) 99947-2623

(44) 99905-2030

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