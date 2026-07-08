Palpite Odd 7.50, Onde Assistir, 08/07

Olympiacos x Rakow Czestochowa Palpite recomendado

Mercado Palpite Odd Total de Gols Mais de 2.5 1.68 Marcar a qualquer momento Roman Yaremchuk 1.97 1º Tempo Mais de 1.5 2.37

Total de Gols – Mais de 2.5

Em jogos amistoso, o número de gols tende a ser alto. As equipes ainda estão fora de ritmo e cometem erros bobos. É normal ter jogos com placares elásticos, ou em muitos casos, empates com muitos gols. Apostar em ao menos três gols no jogo de logo mais parece uma opção de baixo risco.

Marcar a qualquer momento – Roman Yaremchuk

Retornando de empréstimo, o atacante ucraniano Yaremchuk é um dos nomes mais conhecidos do plantel grego. Ainda buscando espaço na equipe titular, a odd é alta e vantajosa para o jogador marcar logo mais.

1º Tempo – Total de Gols – Mais de 1.5

Como falamos os jogos amistosos tem muitos gols, e isso acontece principalmente no primeiro tempo, quando as equipes tem os principais jogadores e mais vontade em busca de gols. Ela é mais ousada pelo alto número de gols na primeira parte, mas esperar ao menos dois gols no amistoso parece promissor.