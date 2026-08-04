Dona de US$ 40 milhões, atriz vencedora do Oscar faz aparição ao lado do marido 17 anos mais velho

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Michelle Yeoh compartilhou novos registros ao lado do marido, Jean Todt, durante uma viagem às Bahamas. A atriz de 63 anos, vencedora do Oscar de Melhor Atriz, aproveitou a passagem pelo destino para recordar um momento marcante da história do casal: o pedido de casamento feito no arquipélago há 13 anos.
Nas imagens publicadas nas redes sociais, Michelle e o ex-presidente da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), de 80 anos, aparecem aproveitando o mar cristalino em clima de férias. Ao dividir os registros, a artista revelou o significado especial da viagem. “Há 13 anos, Jean me pediu em casamento aqui nas Bahamas, e acabamos de celebrar nosso terceiro aniversário de volta a este paraíso”, escreveu na legenda.
Michelle Yeoh e Jean Todt se conheceram em junho de 2004, durante um encontro em Xangai, na China. Após quase duas décadas de noivado, os dois oficializaram a união em julho de 2023, em uma cerimônia realizada em Genebra, na Suíça. Posteriormente, o casal promoveu uma segunda celebração em Ipoh, cidade natal da atriz, na Malásia.
Conhecida por manter a vida pessoal longe dos holofotes, Michelle já destacou em entrevistas a importância do apoio do marido ao longo da carreira. Em conversa com a revista People, ela afirmou: “Sou muito abençoada porque ele apoia muito o que faço. Amo meu trabalho. É a minha paixão. Ele nunca reclama dizendo ‘você passa muito tempo longe de mim’ — o que às vezes acontece. Mas ele é muito compreensivo”.
Além da trajetória premiada no cinema, Michelle Yeoh possui uma fortuna estimada em US$ 40 milhões, cerca de R$ 204 milhões, segundo o site Celebrity Net Worth.
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