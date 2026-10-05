Duas adolescentes se ferem após colisão entre scooter elétrica e carro em Cascavel

Colisão entre scooter e carro deixou duas adolescentes feridas na Rua Altemar Dutra; socorristas do Siate as encaminharam a uma UPA, segundo CGN.

Duas adolescentes ficaram feridas na tarde de segunda-feira, 5 de outubro de 2026, em uma colisão entre uma scooter elétrica e um carro na Rua Altemar Dutra, no Bairro Brasília, região norte de Cascavel. A informação foi divulgada pelo site CGN.

Socorristas do Siate prestaram atendimento às vítimas no local e, em seguida, as encaminharam a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A reportagem do CGN informa que não foram divulgados detalhes sobre os ferimentos nem as circunstâncias do acidente.

Colisão entre scooter e carro

De acordo com o CGN, o acidente envolveu uma scooter elétrica e uma Chevrolet Zafira na Rua Altemar Dutra. A matéria não traz detalhes sobre a dinâmica da colisão nem sobre possíveis testemunhas.

Atendimento e encaminhamento

O Siate foi acionado para prestar socorro às adolescentes no local do acidente. Após o atendimento inicial, as duas foram levadas a uma UPA em Cascavel; o site CGN não informou o estado de saúde delas.