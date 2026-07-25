É DIA DE COMBÃO NO PARANÁ SUPERMERCADOS! 🍔🥤

A combinação perfeita chegou para deixar o seu lanche ainda mais saboroso! 😋

Aproveite o nosso combo especial: 🍔 X-Salada Gourmet + Coca-Cola 200ml (normal ou zero) por apenas R$ 12,49.

Muito sabor, praticidade e aquele precinho que faz toda a diferença na hora do lanche. Mas corra, a oferta é válida até 26/07/2026, em todas as lojas da rede, exceto Atacadista.

Passe no Paraná Supermercados e garanta o seu! 😄

📍 Av. Yolanda Loureiro de Carvalho, 1069 – Ubiratã

📲 Siga: @paranasupermercados

Paraná Supermercados, economia de verdade para o seu dia a dia!

#ParanáSupermercados #PadariaParaná #OfertasDaPadaria #PreçoBaixo #OfertasImperdíveis

Source

Mais Notícias

Home Page – Início

Source link

More: The Global Track

Corinthia Mes