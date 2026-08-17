🚨 PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO TERMINA COM PRISÃO EM CAMPINA DA LAGOA

Uma ocorrência de perturbação do sossego terminou com a prisão de um homem na noite deste sábado (15), no Centro de Campina da Lagoa.

A Polícia Militar foi acionada por volta das 22h45 para atender uma denúncia de som alto. Ao chegar ao local, a equipe constatou que o volume podia ser ouvido a aproximadamente uma quadra de distância.

Os policiais solicitaram a presença do responsável pelo imóvel e realizaram uma consulta no sistema SESP/INTRANET. Durante a verificação, foi constatado que havia um mandado de prisão civil em desfavor do indivíduo.

Diante da situação, ele recebeu voz de prisão, foi submetido a laudo de lesões e, posteriormente, encaminhado sem o uso de algemas para a Cadeia Pública de Campina da Lagoa.

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