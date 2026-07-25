Passarela das Cataratas do Iguaçu é reaberta após vazão seis vezes acima da média

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O Parque Nacional do Iguaçu anunciou que a Passarela das Cataratas foi reaberta ao público às 12h30 nesta sexta-feira (24). O local havia sido interditado na quinta-feira (23) após um aumento incomum na vazão das quedas, que chegou a ser seis vezes maior do que a média.
As equipes técnicas acompanhavam a vazão, que voltou a níveis considerados seguros nesta sexta. Ainda assim, as trilhas Caminho das Bananeiras e Caminho do Poço Preto seguem fechadas por motivo de segurança.
Com a reabertura da passarela, a visitação volta ao percurso completo, incluindo a Trilha das Cataratas, que permaneceu aberta durante a interdição. O parque está operando normalmente, das 8h às 16h.
As equipes interditaram a passarela, que dá acesso à vista para a Garganta do Diabo, na manhã de quinta-feira (23), como medida preventiva. No decorrer do dia, a vazão das Cataratas, cuja média é de 1,5 milhão de litros por segundo, alcançou 10,1 milhões de litros por segundo às 18h.
O aumento no volume de chuvas registradas na última semana na bacia do Rio Iguaçu levou à alta na vazão. O rio atravessa o estado do Paraná e deságua nas quedas.
Segundo monitoramento feito pela Companhia Paranaense de Energia (Copel), a vazão começou a diminuir a partir das 23h de quinta-feira, chegando a 7,9 milhões de litros por segundo às 12h desta sexta-feira.
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