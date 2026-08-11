Idosa de 79 anos fica ferida após queda por pedras soltas em calçada no Centro de Cascavel

Uma idosa de 79 anos sofreu uma queda na noite desta segunda-feira (10) após tropeçar em pedras soltas na calçada no Centro de Cascavel. O acidente aconteceu na esquina entre as ruas São Paulo e Visconde do Rio Branco.

Segundo informações divulgadas pelo Siate, a equipe foi acionada para prestar atendimento à mulher. No local, ela foi avaliada dentro da ambulância, onde havia suspeita de fratura no ombro.

Diante da possibilidade de lesão, a idosa foi encaminhada à UPA Brasília para realização de exames de imagem que ajudarão na avaliação médica.

Acionamento do Siate e primeiros socorros

O Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) foi chamado para atender a ocorrência conforme as circunstâncias da queda foram relatadas. A rápida resposta da equipe permitiu a avaliação inicial da vítima no local, garantindo o suporte necessário para seu transporte seguro.

Condições da calçada que causaram o acidente

O incidente ocorreu devido a pedras soltas na calçada, um problema que representa risco para pedestres, especialmente idosos. Essa irregularidade no piso foi a causa do tropeço e da consequente queda da mulher.