É HOJE!O 4º Festival de Fatias já vai começar e esperamos você a partir das 1…

🚨🍰 É HOJE! 🍰🚨

O 4º Festival de Fatias já vai começar e esperamos você a partir das 18h, na Sociedade Rural de Ubiratã, durante o Ubiratã Motor Fest! 🏍️🔥

Prepare-se para saborear fatias artesanais incríveis, com opções para todos os gostos. Venha com a família e os amigos viver essa experiência deliciosa! ❤️

📍 Sociedade Rural de Ubiratã

🕕 A partir das 18h

🎟️ Entrada gratuita

Divino Sabor Confeitaria Artesanal

📲 @divino_sabor_wh

Esperamos por você! 🍓🍫✨

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