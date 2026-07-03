É HOJE!O 4º Festival de Fatias já vai começar e esperamos você a partir das 1…

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🚨🍰 É HOJE! 🍰🚨
O 4º Festival de Fatias já vai começar e esperamos você a partir das 18h, na Sociedade Rural de Ubiratã, durante o Ubiratã Motor Fest! 🏍️🔥
Prepare-se para saborear fatias artesanais incríveis, com opções para todos os gostos. Venha com a família e os amigos viver essa experiência deliciosa! ❤️
📍 Sociedade Rural de Ubiratã
🕕 A partir das 18h
🎟️ Entrada gratuita
Divino Sabor Confeitaria Artesanal
📲 @divino_sabor_wh
Esperamos por você! 🍓🍫✨
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