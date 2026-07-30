A perfeição existe: conheça o Amarone della Valpolicella Bertani 2015, o vinho que conquistou 100 pontos e o título de melhor do mundo

O Amarone della Valpolicella Bertani 2015 é a prova de que a perfeição pode ser engarrafada, unindo tradição, técnica secular e uma elegância rara que impressionou os maiores especialistas do setor vinícola internacional.

No universo dos vinhos, alcançar a nota máxima é um feito destinado a poucos rótulos, mas o Amarone della Valpolicella Classico DOCG Bertani 2015 conseguiu esse status. O vinho, que já está disponível no Brasil, recebeu 100 pontos do crítico norte-americano James Suckling.

Além da nota máxima, o rótulo foi eleito o Melhor Vinho de 2024 pelo especialista. Esse reconhecimento coloca o exemplar como um dos grandes Amarones da atualidade, sendo descrito como um vinho pronto para o consumo imediato, mas com estrutura para uma longa guarda.

As informações sobre essa conquista histórica foram divulgadas pelas importadoras Porto a Porto e Casa Flora, responsáveis por trazer essa preciosidade ao mercado brasileiro, conforme dados da assessoria das marcas.

A filosofia por trás do sucesso da vinícola Bertani

Localizada na região do Vêneto, a Bertani é uma das vinícolas mais tradicionais da Itália. Fundada em 1857 por Gaetano Bertani, a empresa mantém uma filosofia estilística coerente, focada em não seguir modas passageiras, o que garante a autenticidade de seus produtos.

O segredo desse Amarone premiado reside no processo de appassimento, onde as uvas passam por um método antigo de secagem. Esse procedimento, ditado pelas condições climáticas locais, como os ventos do Lago de Garda e o frio dos Alpes, concentra aromas e sabores de forma única.

Notas sensoriais e a experiência no paladar

Segundo o crítico James Suckling, o vinho revela aromas delicados e complexos, incluindo notas de alcaçuz, casca de carvalho, fumaça, madeira, caixa de charutos, couro, chocolate amargo, violetas maceradas e ameixas secas.

Ao provar, a experiência é marcada pelo frescor e sutileza. Suckling descreve o vinho como, encorpado e elegante no paladar, graças a taninos maduros e de textura refinada, acompanhados por uma acidez persistente e um retrogosto saboroso com notas tostadas.

Detalhes da produção e onde encontrar

O Amarone della Valpolicella Classico DOCG Bertani é elaborado com as uvas Corvina e Rondinella. O processo de maturação é rigoroso, passando sete anos em barricas de carvalho e mais oito meses descansando na garrafa antes de chegar ao consumidor.

Para quem deseja adquirir essa raridade, o produto está à venda para pessoa física no e-commerce da Grande Adega. Já empresas como restaurantes e lojas podem acessar o portal B2B da Porto a Porto para atendimento especializado.

Perguntas frequentes sobre o Amarone Bertani

1. O que torna o Amarone Bertani 2015 tão especial? Ele recebeu 100 pontos de James Suckling e foi eleito o melhor vinho de 2024, destacando-se pela complexidade e capacidade de guarda.

2. O que é o método appassimento? É um processo de secagem das uvas, feito de forma natural para concentrar aromas, sabores e açúcares, resultando em vinhos mais encorpados.

3. Quais uvas são usadas na produção? Este vinho é elaborado com as castas típicas da região do Vêneto, que são a Corvina e a Rondinella.

4. Quanto tempo o vinho envelhece? O rótulo passa sete anos em barricas de carvalho e mais oito meses em garrafa antes de ser comercializado, garantindo uma estrutura refinada.

5. Onde é possível comprar este vinho no Brasil? Pessoas físicas podem comprar no e-commerce da Grande Adega, enquanto o setor corporativo é atendido pelas importadoras Porto a Porto e Casa Flora.