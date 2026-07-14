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Edital PC MA 2026 publicado; 415 vagas e até R$ 22,8 mil

Edital PC MA 2026 publicado; 415 vagas e até R$ 22,8 mil

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Edital PC MA 2026 publicado; 415 vagas e até R$ 22,8 mil
Edital PC MA 2026 publicado; 415 vagas e até R$ 22,8 mil

Sob organização do Cebraspe, novo edital PC MA 2026 oferta 415 vagas + CR para Oficial Investigador e Delegado; provas em novembro e dezembro!

Foram publicados os novos editais do concurso público da Polícia Civil do Maranhão (PC MA) com oferta de 415 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva.

Para o cargo de Oficial Investigador de Polícia, são ofertadas 357 vagas, além de cadastro de reserva. As inscrições poderão ser efetuadas entre os dias 24 de julho e 24 de agosto, ao custo de R$ 180,00. As provas objetiva e discursiva estão previstas para 6 de dezembro.

Já para o cargo de Delegado de Polícia Civil, são ofertadas 58 vagas, além de cadastro de reserva. As inscrições poderão ser efetuadas entre os dias 20 de julho e 13 de agosto, ao custo de R$ 250,00. As provas objetivas estão previstas para 1º de novembro. Já a discursiva ocorre em 13 de dezembro.

Principais datas do Edital PC MA 2026

Oficial Investigador de Polícia

  • Inscrições: 24 de julho a 24 de agosto
  • Isenção da taxa: 24 de julho a 24 de agosto
  • Pagamento da taxa: até 14 de setembro
  • Provas: 6 de dezembro

Delegado – principais datas

  • Inscrições: 20 de julho a 13 de agosto
  • Isenção da taxa: 20 de julho a 13 de agosto
  • Pagamento da taxa: até 14 de agosto
  • Provas: 1º de novembro

Cargos e vagas do edital PC MA 2026

Vagas imediatas

CargoACPCDPPTotal
Oficial Investigador2503671357
Delegado4061258

Cadastro de reserva

CargoACPCDPPTotal
Oficial Investigador49972143714
Delegado1211835174

Etapas e provas

Os candidatos devidamente inscritos no edital PC MA 2026 serão avaliados mediante aplicação das seguintes etapas:

1ª Etapa

  • Prova objetiva (eliminatória e classificatória);
  • Prova discursiva (eliminatória e classificatória);
  • Exame médico (eliminatório);
  • Teste de Aptidão Física (TAF) (eliminatório); Avaliação psicológica (eliminatória);
  • Investigação social (eliminatória);
  • Prova oral (eliminatória e classificatória) – apenas para Delegado; e
  • Avaliação de títulos (classificatória) – apenas para Delegado.

2ª Etapa

  • Curso de formação profissional, de caráter eliminatório.

As provas objetiva e discursiva serão realizadas nas cidades de Caxias/MA, Colinas/MA, Imperatriz/MA, Pinheiro/MA e São Luís/MA.

Prova Objetiva

A prova objetiva do edital PC MA 2026 será composta por questões de múltipla escolha, sendo 5 alternativas e apenas uma considerada a correta.

Oficial Investigador de Polícia

Grupo I – Conhecimentos Gerais (45 questões)

  • Língua Portuguesa – 10 questões
  • Informática – 12 questões
  • Raciocínio Lógico – 6 questões
  • Contabilidade – 6 questões
  • Estatística – 4 questões
  • Administração – 4 questões
  • Legislação e Conhecimentos Regionais Históricos e Geográficos – 3 questões

Grupo II – Conhecimentos Específicos (55 questões)

  • Direito Penal – 10 questões
  • Direito Processual Penal – 8 questões
  • Direito Administrativo – 8 questões
  • Direito Constitucional – 8 questões
  • Legislação Especial – 8 questões
  • Direitos Humanos – 5 questões
  • Medicina Legal – 5 questões
  • Criminologia – 3 questões

Delegado de Polícia Civil

  • Grupo I (20 questões): Direito Digital, Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito Agrário e Direito Ambiental.
  • Grupo II (32 questões): Direito Administrativo, Direito Constitucional, Medicina Legal e Direitos Humanos.
  • Grupo III (48 questões): Direito Penal, Direito Processual Penal, Legislação Penal e Processual Penal e Criminologia.

Com pontuação máxima de 100, será reprovado na prova objetiva e eliminado do concurso o candidato que obtiver nota inferior a 50,00 pontos na prova objetiva.

Prova Discursiva

A prova discursiva do edital PC MA 2026 será aplicada juntamente à objetiva e valerá o total de 20,00 pontos.

A avaliação consistirá de redação, de até 30 linhas, acerca de tema relevante da atualidade pertinente à realidade do cargo de Oficial Investigador.

Já para Delegado, a etapa discursiva do edital PC MA 2026 será aplicada no dia 13 de dezembro, sendo composta por:

  • a) 4 questões discursivas, em até 15 linhas cada, no valor de 5,00 pontos cada, totalizando 20,00 pontos, acerca dos objetos de avaliação constantes do item 23 deste edital;
  • b) elaboração de uma peça prático-profissional, em até 60 linhas, no valor de 20,00 pontos, acerca dos objetos de avaliação constantes no edital.

TAF

O Teste de Aptidão Física (TAF) do edital PC MA 2026 contará com os seguintes exercícios e índices mínimos de aprovação:

TesteMasculinoFeminino
Barra fixa5 flexões15 segundos de sustentação
Impulsão horizontal1,70 m1,30 m
Flexão abdominal (1 minuto)30 repetições25 repetições
Corrida de 12 minutos2.200 m1.800 m

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Informações do edital PC MA 2026

  • Provas: 01/11/2026 (Delegado) e 06/12/2026 (OIP)
  • Vagas: 415 + CR
  • Lotações: Maranhão
  • Banca: Cebraspe
  • Editais: Delegado | Oficial Investigador

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