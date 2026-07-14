Edital PC MA 2026 publicado; 415 vagas e até R$ 22,8 mil

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Sob organização do Cebraspe, novo edital PC MA 2026 oferta 415 vagas + CR para Oficial Investigador e Delegado; provas em novembro e dezembro!
Foram publicados os novos editais do concurso público da Polícia Civil do Maranhão (PC MA) com oferta de 415 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva.
Para o cargo de Oficial Investigador de Polícia, são ofertadas 357 vagas, além de cadastro de reserva. As inscrições poderão ser efetuadas entre os dias 24 de julho e 24 de agosto, ao custo de R$ 180,00. As provas objetiva e discursiva estão previstas para 6 de dezembro.
Já para o cargo de Delegado de Polícia Civil, são ofertadas 58 vagas, além de cadastro de reserva. As inscrições poderão ser efetuadas entre os dias 20 de julho e 13 de agosto, ao custo de R$ 250,00. As provas objetivas estão previstas para 1º de novembro. Já a discursiva ocorre em 13 de dezembro.
|Cargo
|AC
|PCD
|PP
|Total
|Oficial Investigador
|250
|36
|71
|357
|Delegado
|40
|6
|12
|58
|Cargo
|AC
|PCD
|PP
|Total
|Oficial Investigador
|499
|72
|143
|714
|Delegado
|121
|18
|35
|174
Os candidatos devidamente inscritos no edital PC MA 2026 serão avaliados mediante aplicação das seguintes etapas:
1ª Etapa
2ª Etapa
As provas objetiva e discursiva serão realizadas nas cidades de Caxias/MA, Colinas/MA, Imperatriz/MA, Pinheiro/MA e São Luís/MA.
A prova objetiva do edital PC MA 2026 será composta por questões de múltipla escolha, sendo 5 alternativas e apenas uma considerada a correta.
Grupo I – Conhecimentos Gerais (45 questões)
Grupo II – Conhecimentos Específicos (55 questões)
Com pontuação máxima de 100, será reprovado na prova objetiva e eliminado do concurso o candidato que obtiver nota inferior a 50,00 pontos na prova objetiva.
A prova discursiva do edital PC MA 2026 será aplicada juntamente à objetiva e valerá o total de 20,00 pontos.
A avaliação consistirá de redação, de até 30 linhas, acerca de tema relevante da atualidade pertinente à realidade do cargo de Oficial Investigador.
Já para Delegado, a etapa discursiva do edital PC MA 2026 será aplicada no dia 13 de dezembro, sendo composta por:
O Teste de Aptidão Física (TAF) do edital PC MA 2026 contará com os seguintes exercícios e índices mínimos de aprovação:
|Teste
|Masculino
|Feminino
|Barra fixa
|5 flexões
|15 segundos de sustentação
|Impulsão horizontal
|1,70 m
|1,30 m
|Flexão abdominal (1 minuto)
|30 repetições
|25 repetições
|Corrida de 12 minutos
|2.200 m
|1.800 m
Saiba mais: concurso PC MA
Assinatura de 1 ano ou 2 anos
Fonte do Artigo
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