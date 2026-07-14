✨ PLANTÃO DE FACETAS | DIAS 10 A 12 DE JUNHO ✨

Chegou a oportunidade de conquistar o sorriso que você sempre desejou! 😁💎

Nos dias 10, 11 e 12 de junho, a DinizDent realizará um plantão especial de facetas, ideal para quem busca mais harmonia, naturalidade e confiança ao sorrir.

🦷 Sorriso mais bonito e natural

🦷 Planejamento personalizado para cada paciente

🦷 Mais autoestima e segurança no dia a dia

🦷 Atendimento especializado e resultados incríveis

⚠️ As vagas são limitadas!

📲 Agende sua avaliação.

📍 Rua Pedro de Oliveira, nº 851 – Sala B, Centro – Ubiratã

Responsável Técnica: Daniele Sofia Fernandes Diniz – CRO/PR 17750

📍 Rua Pedro de Oliveira, nº 851 – Sala B, Centro – Ubiratã

📞 (44) 9 9992-9182 | (44) 9 9838-0688

📲 Instagram: @dinizdent

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