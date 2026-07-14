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✨ PLANTÃO DE FACETAS | DIAS 10 A 12 DE JUNHO ✨
Chegou a oportunidade de conquistar o sorriso que você sempre desejou! 😁💎
Nos dias 10, 11 e 12 de junho, a DinizDent realizará um plantão especial de facetas, ideal para quem busca mais harmonia, naturalidade e confiança ao sorrir.
🦷 Sorriso mais bonito e natural
🦷 Planejamento personalizado para cada paciente
🦷 Mais autoestima e segurança no dia a dia
🦷 Atendimento especializado e resultados incríveis
⚠️ As vagas são limitadas!
📲 Agende sua avaliação.
📍 Rua Pedro de Oliveira, nº 851 – Sala B, Centro – Ubiratã
Responsável Técnica: Daniele Sofia Fernandes Diniz – CRO/PR 17750
📍 Rua Pedro de Oliveira, nº 851 – Sala B, Centro – Ubiratã
📞 (44) 9 9992-9182 | (44) 9 9838-0688
📲 Instagram: @dinizdent
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