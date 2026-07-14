Imagens que circulam nas redes sociais mostram dois cachorros mortos após um sup…

Imagens que circulam nas redes sociais mostram dois cachorros mortos após um suposto envenenamento na Rua Fernão Dias, em Quarto Centenário. O caso gerou revolta e comoção entre moradores da cidade e também na região, onde as imagens foram amplamente compartilhadas.

Após tomar conhecimento da mortandade dos animais, a Polícia Civil de Goioerê recebeu informações de que uma mulher poderia estar envolvida no caso. Um áudio atribuído à suspeita também passou a circular nas redes sociais.

A mulher foi identificada e deverá ser indiciada pelo crime de maus-tratos a animais. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Fonte: Goionews

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