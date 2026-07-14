Imagens que circulam nas redes sociais mostram dois cachorros mortos após um sup…

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Imagens que circulam nas redes sociais mostram dois cachorros mortos após um suposto envenenamento na Rua Fernão Dias, em Quarto Centenário. O caso gerou revolta e comoção entre moradores da cidade e também na região, onde as imagens foram amplamente compartilhadas.
Após tomar conhecimento da mortandade dos animais, a Polícia Civil de Goioerê recebeu informações de que uma mulher poderia estar envolvida no caso. Um áudio atribuído à suspeita também passou a circular nas redes sociais.
A mulher foi identificada e deverá ser indiciada pelo crime de maus-tratos a animais. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.
Fonte: Goionews
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