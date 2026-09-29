Universidade de Lisboa lidera votação no exterior com mais de 78 mil eleitores aptos; entenda os detalhes

A Universidade de Lisboa, em Portugal, destaca-se como o maior centro de votação para brasileiros no exterior, recebendo milhares de eleitores no próximo domingo.

A organização do pleito eleitoral deste ano revela números expressivos sobre a participação dos brasileiros que residem fora do território nacional. Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, a capital portuguesa será o ponto de maior concentração de eleitores no próximo domingo, dia 4.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) confirmou que a Universidade de Lisboa é o local que reunirá o maior número de pessoas aptas a votar. Ao todo, 78.833 eleitores estão registrados para exercer o seu direito democrático nas 207 seções instaladas dentro dos prédios da instituição de ensino.

O Consulado do Brasil em Lisboa detalhou que a maior parte desses eleitores, cerca de 34.144 pessoas, votará no prédio da Faculdade de Direito.

Distribuição das urnas na Universidade de Lisboa

Além da Faculdade de Direito, a estrutura montada na capital portuguesa inclui outras áreas estratégicas. A Faculdade de Letras tem capacidade para receber até 28.892 eleitores, enquanto a Reitoria contabiliza 15.797 inscritos, totalizando a marca recorde registrada pelo TSE para o pleito.

Comparativo com locais de votação no Brasil e exterior

Quando olhamos para o cenário nacional, o maior local de votação é a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), que reúne 17.639 eleitores. O número é significativamente menor do que o polo de Lisboa, evidenciando a concentração de brasileiros no exterior.

Outros locais de grande porte também se destacam fora do Brasil. O Instituto Superior de Engenharia (Isep), na cidade do Porto, em Portugal, aparece como o segundo maior local, com 47.676 registros. Já o Kendall Campus do Miami Dade College, nos Estados Unidos, ocupa a terceira posição, com 40.066 eleitores.

O panorama geral da eleição

O Brasil e o exterior totalizam, segundo os dados oficiais do TSE, 158,7 milhões de eleitores aptos. Eles estão distribuídos em 94.836 locais de votação ao redor do mundo. Em alguns casos específicos, a dispersão é tão grande que existem 39 locais de votação que possuem apenas um eleitor registrado.

Perguntas Frequentes

Quantos eleitores votarão na Universidade de Lisboa?

Estão registrados 78.833 eleitores para votar nas seções instaladas na instituição de ensino em Portugal.

Qual é o maior local de votação dentro do Brasil?

O maior local é a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), com 17.639 eleitores aptos.

Quais prédios da Universidade de Lisboa receberão urnas?

As votações ocorrerão no prédio da Faculdade de Direito, na Faculdade de Letras e na Reitoria.

Qual é o terceiro maior local de votação no exterior?

É o Kendall Campus do Miami Dade College, localizado em Miami, nos Estados Unidos, com 40.066 eleitores.

Qual o total de eleitores no pleito deste ano?De acordo com a base de dados do TSE, 158,7 milhões de Eleitoral e eleitores estão aptos a votar em todo o Brasil e no exterior.