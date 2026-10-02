Elefante-marinho em São Conrado atrai atenção de banhistas

Animal apareceu na Praia de São Conrado em 2 de outubro de 2026; guarda-vidas do CBMERJ orientaram afastamento e sinalizaram área com bandeiras roxas.

Um elefante-marinho chamou a atenção de banhistas na Praia de São Conrado, Zona Sul do Rio de Janeiro, na sexta-feira, 2 de outubro de 2026. Segundo a Agência Brasil, o animal foi observado no local.

Guarda-vidas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) orientaram as pessoas a se afastarem e sinalizaram a área com bandeiras roxas, que indicam presença de animais marinhos.

Elefante-marinho em São Conrado

O registro do aparecimento foi informado pela Agência Brasil e repercutido por veículos locais. As ações no local foram conduzidas pelos guarda-vidas do CBMERJ para proteger tanto os banhistas quanto o animal.

Orientações dos guarda-vidas

A corporação adotou medidas de contenção do acesso à área e alertou sobre os cuidados recomendados à população. A orientação oficial foi:

afastar-se do animal;

respeitar a sinalização com bandeiras roxas;

não se aproximar ou provocar o animal.

A corporação também recomendou “evitar barulho, aglomerações ou oferecer qualquer tipo de alimento ou água”.