Defesa Civil mobiliza equipes e ativa Alerta por temporais no Sul e Sudeste

Órgão pre-mobilizou equipes em Belo Horizonte, Rio, Curitiba e Porto Alegre; Inmet emitiu aviso vermelho por chuvas intensas e ventos no fim de semana

A Defesa Civil Nacional acionou equipes técnicas e ampliou mecanismos de alerta diante da previsão de fortes chuvas no Sul e no Sudeste para o fim de semana, informou o próprio órgão.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu aviso vermelho nesta sexta-feira (2). No domingo (4) será realizado o Primeiro Turno das Eleições 2026, o que aumenta a necessidade de coordenação entre autoridades locais e federais, segundo a Defesa Civil Nacional.

Preparo e coordenação

Segundo a Defesa Civil Nacional, equipes já estão pré-mobilizadas em Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), Curitiba (PR) e Porto Alegre (RS). Na sexta-feira (2) houve reunião de preparação com agências federais de monitoramento e representantes das Defesa civis estaduais e municipais.

Áreas e riscos apontados

O Inmet e a Defesa Civil Nacional destacaram risco de alagamentos, enxurradas, inundações, deslizamentos de terra, queda de árvores, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia. As previsões de chuva incluem:

Sábado (3): chuva que pode passar de 60 mm/h ou de 100 mm/dia em parte de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

Domingo (4): possibilidade de tempestade em áreas do Paraná e Santa Catarina, com chuva superior a 60 mm/h ou 100 mm/dia, ventos acima de 100 km/h e queda de granizo.

Regiões com maior risco no Sudeste incluem Zona da Mata e Campo das Vertentes (MG); Sul Fluminense, Região Serrana e Costa Verde (RJ); Litoral Sul e Caparaó (ES). No Sul, instabilidades podem atingir com mais intensidade o oeste e sudoeste do Paraná, o oeste de Santa Catarina e o noroeste do Rio Grande do Sul. O sul do Mato Grosso do Sul também pode ser afetado.

Orientações à população

A Defesa Civil Nacional orienta procurar local seguro ao chegar uma tempestade, mantendo distância de árvores, postes e fiações elétricas, e não atravessar áreas inundadas, mesmo de carro. Em áreas de encosta, recomenda observar rachaduras no solo, inclinação de árvores e estalos no terreno.

Em caso de emergência, acione a defesa civil local pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.

Como receber Alerta

A Defesa Civil Nacional informou que usa diversos canais para avisos de emergência: Defesa Civil Alerta, SMS, TV por assinatura, WhatsApp, Telegram e Google Public Alerts. Para receber Alerta por SMS, envie o CEP para 40199. Para mensagens por WhatsApp, use o número (61) 2034-4611.

O sistema Defesa Civil Alerta utiliza a rede de telefonia celular para enviar mensagens e avisos sonoros para celulares compatíveis (Android e iOS lançados a partir de 2020) em áreas de risco elevado. Os Alerta podem tocar mesmo em modo silencioso, não dependem de pacote de dados e funcionam sem conexão ao Wi-Fi, segundo o órgão.